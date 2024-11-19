大地任我行．有片｜九龍灣私家車剷行人路行駛　目擊者：有冇搞錯

九龍灣驚現白色積架（Jaguar）SUV私家車「大地任我行」，在十字路口駛上常悅道零碳天地對開行人路，在途人如鯽的通道行駛約20米後，始駛回馬路離去。有目擊者拍下事發經過，炮轟司機「唔知識唔識揸車」，驚呼：「有冇搞錯呀？拉啦！嘩，有冇病呀？」促警方調查。



私家車在九龍灣常悅道與宏照道交界駛上行人路，司機舉手指向前方。（香港交通及突發事故報料區fb/Kat Shum）

上載影片的網民稱，事發在昨日（18日）下午約4時45分。首段影片見到，當時私家車已經駛上常悅道與宏照道交界、零碳天地對開的行人路。目擊者表示：「有架車剷咗上嚟呀，唔知佢咩事呢？」

數名男女站在車的左邊，其中一名女子與私家車司機對話，長髮司機曾指向前方，女子則指向車的右方。當時有不少途人經過常悅道，由於被私家車阻路，惟有繞到車前再繼續前行。

一名女子站在私家車左邊與司機對話；有途人因行人路受阻，要繞道到車前而行。（香港交通及突發事故報料區fb/Kat Shum）

另一段影片則由馬路斜對面拍攝，一開首已見私家車整輛在行人路上，片中有人怒斥：「叫住你，你都仲上！」另一人則稱：「唔知佢識唔識揸車呢？無端端喺十字路口度剷上行人路。」

其後私家車突然駛前，之後繼續在行人路上，沿常悅道往宏光道方向行駛。目擊者見狀驚叫，並指：「嘩！你睇下，有無搞錯呀？拉啦！嘩，有冇病呀？」、「佢係咪有病呀？喺行人路度行？」幸途人均及時避開，未有被私家車撞到，亦有人經過私家車後再回頭斥責司機。私家車一直在行人路前行約20米後，才駛回馬路。

一名女子站在私家車左邊與司機對話。（香港交通及突發事故報料區fb/Kat Shum）

有網民將影片上載到社交平台，貿疑「乜而家行人路行得車嘅咩？」有人留言回應，認為私家車是想駛入零碳天地泊車；亦有人質疑私家車司機已涉嫌危險駕駛；更多網民則留言希望拍攝者報警，讓警方執法，片段上載者則回應稱，有很多人拍下事發照片和影片並上載到社交平台，且拍攝到私家車車牌和司機樣貌，「相信警方及交通部，會有適當嘅跟進啩」。