新界北防罪辦與談判組舉辦工作坊　加強預防學童自殺危機意識

新界北總區防止罪案辦公室聯同警察談判組，今日（21日）合辦「校園危機處理實踐工作坊」 ，旨在提升新界北區內教育界人士處理校園危機的能力，並加強預防學童自殺事件的危機意識。工作坊吸引近百名來自新界北區內中小學的教職員及社工參與。



新界北總區指揮官林敏嫻助理處長在開幕致詞中強調，預防學生自殺是一個綜合性的工作，需要學校、家庭、社會和政府等多方共同努力，共同營造安全、健康的學習環境。舉辦是次工作坊，正是為了提升教育界處理校園危機的能力，提升家長、教師及學生的精神健康素養，促進學童的身心健康。

工作坊邀請了警察談判組及警察心理服務課人員擔任主講嘉賓，主講題目分別為「校園危機處理及實務操作講解」及「辨識學童自殺先兆及處理」。透過他們分享的寶貴專業知識及實戰經驗，讓參加者深入探討了青少年的內心世界、需求以及社區所能提供的援助，協助他們及早發現和應對校園危機，有效預防學生自殺等不幸事件的發生。

工作坊中，參與者以分組形式進行情景演練，透過實際案例分析和情境模擬，藉以加強學校與警方前線人員的協調，從而提升處理校園危機的應變能力。這些實踐練習增強了教育工作者在緊急情況下的應變能力，為他們提供了寶貴的經驗和知識。