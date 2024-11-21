欠債無業漢涉持鉸剪劫灣仔便利店　警查大量天眼　9小時閃電拉人

今日（21日）清晨5時許，一名男子持剪刀闖入灣仔道一間Cirlce K便利店指嚇店員，搶走收銀機內1,030元現金後逃去。警方翻查大量閉路電視及情報分析後，同日下午於柴灣區拘捕一名38歲涉案男子，相信有人因欠債問題犯案，他現正被扣留調查。



警方拘捕男疑犯及起獲犯案所用的剪刀。（陳浩然攝）

灣仔警區重案組二隊督察周厚仁稱，警方於今日凌晨5時30分接獲報案，指有一名男賊人闖入灣仔道89號一間便利店內，亮出一把13厘米長剪刀指嚇店員，並搶走收銀機內約1,030元現金後逃去。

灣仔刑事情報組及特遣隊翻查大量閉路電視及情報分析後，迅速鎖定疑犯身份，並於案發後9小時，即同日下午2時30分，在柴灣區拘捕一名姓翁（38歲）男子，起獲他犯案時所穿着的衣服及涉案剪刀。

警方檢獲被捕男子犯案時所穿着的衣服。（陳浩然攝）

周厚仁表示，遇劫便利店當時有一名店員在內，調查顯示疑犯沒有其他同黨，是單獨作案，相信有人因為欠債問題而挺而走險。被捕男子報稱無業，他涉嫌「行劫」，正被扣留調查。據了解，男子因向財務公司借貸而欠下債務。

警方檢獲被捕男子犯案時所穿着的衣服及涉案剪刀。（陳浩然攝）

警方重申，對於任何類型的暴力案件是採取零容忍態度，並會採取一切行動將匪徒繩之於法。「行劫」屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判處終身監禁，市民切勿以身試法。

灣仔警區重案組二隊督察周厚仁交代案情。（陳浩然攝）

▼ 灣仔道便利店凌晨遇劫 ▼

