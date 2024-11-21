西營盤23歲印度男捱斬案　警查天眼拘兩男同鄉　雙方認識曾爭執

周二（19日）凌晨，一名23歲男子於西營盤干諾道西118號對開，懷疑被4名男子、各持一把長約30厘米的利刀襲擊，刀手其後登上一輛私家車，往堅尼地城方向逃去。警方經翻查閉路電視及情報分析後，鎖定疑犯身份，同日於西區及中區，拘捕兩名分別37及47歲非華裔男子，涉嫌「傷人」。消息稱，受害人與被捕男子認識，均為印度籍，持香港身份證。



其中一名47歲被捕男子，已被暫控一項「傷人」罪，明天（22日）於東區裁判法院提堂；而另一名被捕男子則獲准保釋候查，須於12月下旬向警方報到。



警方拘捕兩名分別37及47歲印度籍男子，涉嫌「傷人」。（警方提供）

警方於周二凌晨12時46分接獲受害人朋友報案，指受害人與另一名男子在西區干諾道西118號對開發生爭執。其間，4名持刀男子懷疑從一輛附近停泊的私家車中下車並襲擊受害人，其後登上私家車後逃去。人員接報到場，該名23歲印度籍男子手及背部受傷，清醒被送往瑪麗醫院治理。

西區警區反三合會行動組接手調查，人員經翻查閉路電視及情報分析後，成功鎖定疑犯身份，並於同日於西區及中區拘捕兩名分別37及47歲印度籍男子，涉嫌「傷人」。據了解，被捕男子與受害人互相認識，其中被捕47歲男子曾與受害人發生爭執。警方強調，絕不容忍任何暴力行為，特別是街頭暴力事件，必定嚴正執法。