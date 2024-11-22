海關破最大宗陸路走私燕窩案　檢$3200萬高價值燕盞　拘貨車司機

海關周三（20日）於落馬洲口岸偵破有記錄以來最大宗陸路走私燕窩案件。海關人員在口岸截查一輛準備離開香港、報稱載有電子遊戲機的中型貨車，發現當中混有438公斤懷疑走私燕窩，大部分屬於高價值燕盞，總值約3200萬港元，58歲男貨車司機被捕。海關相信該批燕窩將會偷運至內地，估計可以逃避內地關稅約800萬港元。



海關周三（20日）於落馬洲口岸偵破有記錄以來最大宗陸路走私燕窩案件。（黃偉民攝）

陸路邊境口岸科落馬洲組署理高級督察鍾元方表示，海關人員於周三（20日）根據風險評估和情報分析，在落馬州管制站截查一輛聲稱載有電子遊戲機的出境中型貨車。經過X光檢查期間，人員發現貨斗中間部分的影像有異常，懷疑內藏走私貨物，遂對貨物深入檢查。

經過X光檢查期間，人員發現貨斗中間部分的影像有異常，懷疑內藏走私貨物，遂對貨物進行深入檢查。（黃偉民攝）

檢查過程中，人員發現部分放在卡板底部的紙箱與其他紙箱外觀有明顯不同。鍾指，放在卡板底部的紙箱不僅包裝簡陋，表面亦沒有標籤顯示貨物內容，部分紙箱甚至有重新包裝過的痕跡。最終人員在這批包裝簡陋的紙箱中，發現一批未列艙單的燕窩，大部分屬於高價值燕盞。據了解，按市價計算，1公斤燕窩可達7萬元，另外又指部分燕窩來自印尼。

在檢查過程中，人員發現部分放在卡板底部的紙箱與其他紙箱外觀上有明顯不同。（黃偉民攝）

人員在這批包裝簡陋的紙箱中，發現了一批未列倉單的燕窩，這批走私燕窩被置於已申報的電子遊戲機紙箱下方。（黃偉民攝）

鍾元方指，這批走私燕窩被放置在已申報的電子遊戲機紙箱下方，可見不法分子為逃避海關偵查，試圖將燕窩混入正常申報的貨物中，企圖魚目混珠，蒙混過關。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任郭俊廷提到，燕窩等昂貴食材一直是走私到內地的熱門貨物，加上臨近冬至，內地對貴價食材的需求更殷切，海關相信有人嘗試將這批燕窩偷運至內地深圳市，以逃避內地海關的關稅約800萬港元。

人員檢獲438公斤懷疑走私燕窩，當中大部分屬於高價值的燕盞，總值約3200萬港元。（黃偉民攝）

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郭俊廷形容走私集團費盡心思，企圖逃避海關人員偵查。他指，首先涉案貨車刻意選擇在跨境交通高峰時間過關，試圖利用繁忙的車流，減低被海關截查的機會。其次，走私燕窩被放置在貨物中間位置，不僅與已申報貨物混在一起，而且更被較重的貨物壓在底部，以增加人員搜查難度。最後不法分子利用一間未在香港註冊的公司申報為貨物付運人，企圖減低被檢選和追查的可能性，惟最終仍被海關識破。

案件已交由有組織罪案調查科跟進調查，58歲被捕男貨車司機已獲准保釋候查，海關將繼續追查這批貨物的來源，不排除有更多人被捕。

海關重申，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款200萬及監禁7年。市民如有任何非法進口資訊，可致電海關24小時熱綫1828080，或透過舉報罪案專用電郵賬戶crimereport@customs.gov.hk