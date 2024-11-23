油麻地單位陷火海　兩貓被困一死一不適　兩男女吸濃煙送院

油麻地發生火警。今日（23日）凌晨1時42分，一名女子報案稱，其彌敦道328至342A號儉德大廈9樓住所冒煙起火，她飼養的兩隻貓仍在屋內。



現場所見，單位火光熊熊，火勢猛烈。消防接報到場升雲梯撲救。其間有冷氣機傳出爆炸聲，繼而跌落地面。多名居民自行疏散，部份人攜同寵物匆匆離開，有人甚至赤腳或手抱嬰兒逃生，甚是狼狽。



消防救出一貓，但當場不治。（李家傑攝）

消防救出一貓，當場不治。（李家傑攝）

消防出動一條喉和一隊煙帽隊，至凌晨2時06分將火撲熄。其間救出兩隻貓，但其中一隻當場不治；另一隻貓不適，一度交由女貓主照顧，隨後轉交愛協帶走進一步治理。稍後食環署人員到場撿走貓屍，女貓主傷心難過。

事件中，大廈兩名男女住客吸入濃煙不適需要送院。據了解，他們是夫妻關係，並非住在火起火單位。

餘下一貓沒有受傷，消防一度交由女貓主照顧，女貓主表現傷心。（李家傑攝）

警方表示，今日（23日）凌晨1時12分，接獲彌敦道328至342A號大廈住戶報案，指上址發生火警。消防到場將火救熄，在上址發現一具貓屍及一隻受傷貓隻，分別交由相關部門及機構處理；經初步調查，懷疑因蠟燭引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

事件中，61歲何姓男住戶和40歲女住戶吸入濃煙不適，送往伊利沙伯醫院治理，約200名住客自行疏散到安全位置。

上址單位火光熊熊，火勢猛烈。（李家傑攝）

上址單位火光熊熊，火勢猛烈。（李家傑攝）

男住客吸入濃煙不適送院。（李家傑攝）

有人赤腳逃生。（李家傑攝）

有人手抱嬰兒逃生。（李家傑攝）

部份人攜同寵物離開大廈。（李家傑攝）