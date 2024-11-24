練功券騙名酒名錶　警拘11人涉串謀詐騙　受害人：騙徒驗酒好專業

有詐騙集團在網上購物平台尋找賣家，然後利用「練功券」去欺騙受害人的名貴腕錶及洋酒，警方共收到3名受害人報案，總損失金額約港幣64萬。警方日前（11月12至14日）展開執法行動，以「串謀詐騙」罪拘捕7男4女，年齡介乎20至50歲。



受害人徐先生上網賣威士忌被「呃貨」，交收期間被帶到其他地方付款，導致與貨物分開。對方稱準備合同並拖延時間，3至4分鐘後察覺「出事」，價值13.3萬元的名酒遭詐騙集團偷去。

警方灣仔警區署理刑事總督察高加宜指，為打擊網上購物騙案，警方日前（11月12至14日）展開名為「怒目」的執法行動，成功瓦解了一個本地的詐騙集團，行動中被捕的7男4女包括集團主腦及成員，報稱為無業、學生及藍領等，全部被捕人現證獲准保釋候查。

灣仔警區重案組第一隊督察鄒昊亨講解案情，指警方在8月收到報案，受害人指有騙徒在網上購物平台尋找賣家，收購名酒名錶。受害人不虞有詐，與對方相約去港島區的寫字樓見面。騙徒會用一些快速交易的環境、燈光昏暗或者受害人不留意的時候，將這些假鈔去騙走受害人的貨品，除此之外他們更會將一些真的500元鈔夾在練功券的底和面上，令到受害人確信這一疊是真鈔。

案件中受害人的年齡介乎26至58歲，職業包括藍領及商人，其中一名受害人徐先生損失4支輕井澤18年的威士忌，價值13.3萬元。他指，在旋轉拍賣接觸到騙徒，相約到灣仔一商廈樓上辦公室交收。騙徒首先檢驗他的名酒，指過程「真係好專業，比正常的酒鋪驗得仲仔細」，稱對方會檢驗酒花及酒背等位置，「就係呢度疏忽咗畀人呃，因為太過專業」，對方檢查後指意旁邊一袋錢，指貨款已準備好，然後將徐先生帶去另一個會議室與「會計」完成付款，誘使他與貨物分開。對方稱準備合同並拖延時間，當時他已察覺「出事喇」，最終名酒遭詐騙集團同黨拿走。

受害人徐先生損失4支輕井澤18年的威士忌，價值13.3萬元。（鄭嘉惠攝）

其中一名受害人徐先生損失4支輕井澤18年的威士忌，價值13.3萬元。（鄭嘉惠攝）

鄒昊亨提到，警方翻看了大量的閉路電視，共分析了犯罪集團各個成員的身份和角色，除此之外，警方在罪案黑點加裝的閉路電視亦加強了警方查案和偵破罪案的能力。

鄒昊亨提到，警方翻看了大量的閉路電視，共分析了犯罪集團各個成員的身份和角色，除此之外，警方在罪案黑點加裝的閉路電視亦加強了警方查案和偵破罪案的能力。（鄭嘉惠攝）

警方呼籲市民當進行網上買賣的時候，盡可能要一手交錢，一手交貨，並檢查清楚收回來的錢，如果是網上過數，就要看清楚款項是否成功入賬，千萬不要未收到錢便將貨品交給買家。若有懷疑可利用警方的「防騙視伏器」app，用搜尋器確認一下買家和賣家的電話，檢查會否是已經被標籤的懷疑、詐騙電話，去減少受騙的機會。