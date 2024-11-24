泰國抵港兩女旅客行李藏值230萬元大麻花　清關斷正明提堂

撰文：凌逸德
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​香港海關昨日（23日）在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件。兩名分別38歲及44歲的女旅客昨日從泰國曼谷飛抵本港。海關人員清關時，在二人的寄艙行李內發現共重約10公斤的懷疑大麻花，估計市值約230萬元。該兩名人士隨即被捕。

兩名被捕人士已各被控以一項販運危險藥物罪，案件明日（25日）在西九龍裁判法院提堂。

泰國抵港旅客行李藏值230萬元大麻花，清關時斷正明日（11月25日）提堂。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。

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