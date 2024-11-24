港航航班故障｜全機人台北呆等　轟安排混亂　首外遊情侶：好無奈

香港航空一班HX640客機，今早（24日）飛往日本福岡途中，因機件故障而轉降台北桃園機場，需詳細檢驗後再出發，港航稱已安排當地交通及酒店予乘客。惟《香港01》獲悉，由中午降落台北後至今晚近10小時，搭客只獲告知最快於明早（25日）重新出發，晚上所有人仍在候機室「呆等」。



其中一名男乘客指，他與新拍拖女朋友首次外遊即泡湯，且首兩日行程已肯定付諸東流，最擔心的是明晚的貴價溫泉酒店之旅同樣會化作泡影，前後損失或逾1萬元。他炮轟港航極不專業，安排混亂，「好無奈‥‥‥完全不可理解！」《香港01》正就事件進一步向香港航空查詢。



今日（24日）晚上，涉事航班搭客仍在台北桃園機場候機室「呆等」。（讀者Chris提供）

由朝等到晚乘客鼓譟 職員解釋狂Sorry

搭客Chris與女朋友，今早乘搭涉事航班前往福岡。他指，飛機約9時半起飛，原定約兩小時50分鐘。約11時45分左右，機長廣播稱機件故障，需降落台北。及至中午約12時半，航機安全降落桃園機場，一眾乘客在機上等待超過兩小時後，才被告知航班故障，仍要處理，乘客要前往候機室，但當時相關人員表示，下午4時半便可重新登機。

最終事與願違，眾人等至下午4時半，飛機故障仍未能處理好，搭客獲告知預計最快明早才能重新啟航。Chris指，雖然港航人員在場處理，惟現場安排極度混亂，無論安排乘客入住酒店、辦理入境台證手續等，一片亂糟糟。直至晚上近10時，全部人仍在候機室等候，不少乘客與職員理論，一度鼓譟。片段可見，有職員不斷解釋，不斷講「唔好意思」、「對唔住」、「Sorry」致歉。最後眾人於10時許給能陸續入境台灣。

搭客Chris：第一次同女朋友去旅行 「好無奈！」

Chris指，他與女朋友拍拖不久，今次是兩人第一次出外旅行，原定5日4夜，11月28日回港，行程包括租車、遊覽阿蘇山及入住貴價溫泉酒店等，目前已肯定今晚原訂的酒店住宿及明早的阿蘇山行程必須取消，有關酒店費損失至少3,000元。但Chris最擔心的是，如果明日未能如期啟航，明晚的貴價溫泉酒店亦可能要取消，會另外再損失6,000元。

「金錢損失，只係其中一個考慮，精神損失最慘！」Chris坦言，有買旅遊保險保障損失，但今次是他與女朋友首次外遊，雙方的珍貴回憶是無價之寶，慨嘆：「好無奈！」他認為港航作為大公司，最有效方法是即時安排調換航班，確保明早飛機可以準時重新起飛，現時卻顯露極不專業一面，炮轟；「香港航空高層的緊急應變措施，完全不可理解！」

搭客炮轟港航安排混亂。（讀者Chris提供）

根據機管局資料，涉事航班今早9時29分起飛。香港航空早前回覆查詢時指，相關航班在飛行途中因出現機件故障訊號，為安全起見，航班決定備降在台北機場，進行詳細檢驗再出發。航機於下午12時07分，安全降落台北桃園機場，機上共13名機組人員及283名乘客全部安全。港航已安排當地交通及酒店給乘客。

另外，同日於福岡返港的航班HX641，亦因而有所延誤。香港航空重申，以乘客和機組人員之安全為首要考慮，故決定停降最近的機場為航機進行詳細檢測。港航為乘客所帶來的不便深表歉意，並感謝乘客們的理解。

《香港01》正就事件進一步向香港航空查詢。