女子用電腦慘墮「技術支援」騙局　一周遭轉走戶口逾$1000萬積蓄

警方於上星期接獲一名女子報案，她報稱早前在家中使用電腦瀏覽網站期間，突然收到彈出電腦被鎖定的警告視窗，內附假冒技術支援人員的聯絡電話。事主不虞有詐，致電求助，與對方初步溝通後，立即開放電腦權限予對方檢查。有人打蛇隨棍上，以事主電腦被駭客入侵為由，又將其轉介至假冒警察。



騙徒一邊遠端操控事主電腦、一邊以假冒警察身份，訛稱要追蹤駭客蹤影，指示事主使用同一部電腦檢查銀行帳戶，結果事主檢查各個銀行戶口之際，騙徒便一直竊取其銀行密碼等個人資料，一周內轉走事主超過1,000萬元存款積蓄。

一名女子使用電腦時墮「假冒技術支援」騙局，一周遭轉走銀行戶口逾1,000萬元積蓄。（「CyberDefender 守網者 」facebook）

警方提醒市民要保持警惕，免墮假冒的「技術支援」騙局。警方重申，絕不會要求市民開放電腦權限或下載遠端操作程式；如出現虛假錯誤提示，要保持冷靜，可長按離開鍵（ESC）或開啟系統管理員（CTRL+ALT+DEL），甚至重新啟動電腦，以嘗試離開有問題頁面；如遇彈出訛稱電腦中毒警告視窗，不要致電警告上的電話；切勿向任何人提供銀行、電腦系統帳戶或密碼；不要將電腦的遠端操控權授予任何陌生人；更新或下載防毒軟體，定期掃描你的電腦；在守網者網站「防騙視伏器」或「防騙視伏App」輸入可疑資料，以作詐騙風險評估。