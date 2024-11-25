跨部門東九龍多區打擊非法勞工　16男女被捕

東九龍總區包括機動部隊、衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區、將軍澳警區人員聯同入境事務處，今日（25日）進行代號「冠軍」及「權能者」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍區內多個罪案黑點，共拘捕16人。



警方聯同入境處人員於東九龍多區打擊非法勞工，共拘捕16名男女。（警方提供）

行動中，4名內地男子、7名內地女子、1名外籍男子及4名外籍女子（25至67歲），分別涉嫌「未攜帶身份證明文件」、「未得授權在香港接受僱傭工作」、「違反逗留條件」、「涉及不道德活動」、「逾期居留」、「逾期居留人士接受僱傭工作及開辦業務」及「通緝人士」等罪名被捕，所有被捕人現正被扣留調查。

據了解，涉案內地男子持雙程證來港；涉案外籍男子為印度籍，持護照到港，該4名涉案外籍女子分別來自印尼及菲律賓，持護照及「行街紙」到港；被通緝人士則涉嫌欠交罰款。

警方聯同入境處人員於東九龍多區打擊非法勞工，共拘捕16名男女。（警方提供）

警方強調，僱主僱用不可合法受僱人士是嚴重罪行。根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰則為罰款50萬元及監禁10年。