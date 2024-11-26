寵物土撥鼠啟德走失一日至昨晚尋回　飼主：深刻反省我嘅魯莽過失

一位寵物土撥鼠的飼主，前日（周日/24日）在網上廣發帖文，指自己當日下午於啟德Airside對出河旁，走失一隻寵物土撥鼠，同時貼上名為「Pakkey」的土撥鼠近照。事件引發網民熱烈討論，有人直指飼主為求與寵物「打卡」而帶其外出，乃自私行為等等。雖然「口誅筆伐」，但經過義工等協助下，在超過24小時後的昨日（周一/25日）晚上時份，「Pakkey」終於回到飼主身邊。飼主在網上回應指「我會深刻反省我嘅魯莽過失」。



名為「Pakkey」的土撥鼠一度走失，至25日晚上終被尋回。(facebook圖片)

飼主楊小姐於昨日（25日）晚上11時半，在其尋找失蹤土撥鼠的帖文上更新，指：「經過各位義工朋友街坊無私奉獻，Pakkey已經尋回，送緊返屋企，休息一晚之後會帶佢睇醫生檢查。經一事，長一智。大家嘅意見一定會跟進，我亦都會深刻反省。再次感謝大家，因為我嘅魯莽過失，影響大家以及Pakkey，希望大家見諒」

飼主一度出POST尋愛鼠。

「Pakkey」是在前日（24日）下午在啟德Airside對開河旁走失。至當晚9時半，楊小姐指「天已經入黑，仍然未能尋回，明天會再去搵，如果大家見到可以幫手Hold住先」及至昨日下午1時半，楊小姐指仍未尋回「Pakkey」，但有最少兩個街坊目睹「Pakkey」身影在Sogo附近出沒。

有網民直斥飼主自私：「如果養寵物只為滿足自己，唔係為寵物須要同安全諗先，就真係唔好養唔該」等等。而楊小姐亦曾在帖文中回應說：「走失咗，我從來沒有話我自己冇問題冇責任...但都希望大家可以幫手留意先，現在最重要係確保佢嘅安全。」

至於「Pakkey」的由來，楊小姐解釋指，其原主人早年需要移民，無法帶走，於是她便領養Pakkey，但牠本身的來源則不清楚。

名為「Pakkey」的土撥鼠一度走失，至25日晚上終被尋回。(facebook圖片)

名為「Pakkey」的土撥鼠一度走失，至25日晚上終被尋回。(facebook圖片)

名為「Pakkey」的土撥鼠一度走失，至25日晚上終被尋回。(facebook圖片)