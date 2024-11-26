兩款外置充電器無線充電時可能過熱　或引致燒傷　海關禁售籲停用

現時智能電子產品普及，不少市民會購買和隨身帶備外置充電器（「尿袋」），以便隨時為電子產品充電。海關早前在市面巡查及試購9款外置充電器作安全測試，結果發現其中兩款有過熱及導致燒傷的風險。海關已禁止相關批發商及零售商繼續出售涉事充電器，並提醒市民停止使用。



海關經安全測試後發現，兩款外置充電器在使用無線充電時，有過熱及導致燒傷的風險，已下令相關批發商及零售商停止出售涉事充電器，並提醒市民停止使用。

海關消費者保障科消費品安全課高級調查主任畢宏基表示，安全測試顯示，有問題的兩款外置充電器，在使用無線充電功能時，如有物件放於充電器及被充電裝置之間，充電器會過熱，未能通過燒傷測試，因而不符合國際安全標準，涉違反《消費品安全條例》。

海關經安全測試後發現，兩款外置充電器在使用無線充電時，有過熱及導致燒傷的風險，已下令相關批發商及零售商停止出售涉事充電器，並提醒市民停止使用。（海關提供）

海關人員其後搜查涉案兩間零售商及一間批發商，檢獲該兩款共437個外置充電器，並向有關零售商及批發發商發出禁制通知書，禁止集們繼續出售該兩款外置充電器。關於亦於全港各區巡查，暫無再發現有商戶出售涉事外置充電器。

海關經安全測試後發現，兩款外置充電器在使用無線充電時，有過熱及導致燒傷的風險，已下令相關批發商及零售商停止出售涉事充電器，並提醒市民停止使用。海關消費者保障科消費品安全課高級調查主任畢宏基交代案件詳情。

海關提醒市民，應選用由商譽良好品牌原廠生產、設有短路保護裝置的外置充電器，相關充電器應配備防止過度充電、過高電流及有電池溫度保護的裝置，並應為充電器配置原廠正貨充電線使用。

其他使用外置充電裝置的注意事項：

．為外置充電器充電時，應將充電器放於空氣流通，以免阻礙電池散熱，增加短路起火風險

．正充電的裝置不應放近易燃物件，例如衣物，並要保持外置充電器及供電裝置清潔

．避免長時間充電；當外置充電器完全充電後，應拔走電源

．使用時外置充電器應放在視線範圍內，如有意外可立即移除電源

．避免於為外置充電器充電時，同時利用它為其他裝置充電，以免充電器起出負荷引致燃燒

．無線充電時，切勿放置任何物件於充電器及被充電裝置之間

海關經安全測試後發現，兩款外置充電器在無線充電時，如有物件放於充電器及被充電裝置之間，充電器會過熱及可能導致燒傷，已下令相關批發商及零售商停止出售涉事充電器，並提醒市民停止使用。

海關表示，一直致力保障消費者權益，不時在市場巡查及抽取消費品樣本進行安全測試，以確保消費品達合理安全程度；亦提醒商戶要遵從《消費品安全條例》規定，以保障消費者安全。根據《條例》，任何人不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合條例的一般安全規定，首次定罪最高罰款10萬元及監禁一年，其後每次定罪最高罰款50萬元及監禁兩年。

海關經安全測試後發現，兩款外置充電器在無線充電時，如有物件放於充電器及被充電裝置之間，充電器會過熱及可能導致燒傷，已下令相關批發商及零售商停止出售涉事充電器，並提醒市民停止使用。

市民如有懷疑不安全消費品的資料，可致電海關24小時舉報熱線182 8080，亦可透過舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk，或利用網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報。