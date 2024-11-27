有片｜荃灣象鼻山路隔音屏火警1人不適 警改暫列縱火調查
撰文：黃學潤
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今日（27日）早上11時09分，荃灣象鼻山路往荃灣方向、近石圍角邨石菊樓對開的隔音屏旁疑草叢首先起火，火勢波及約6米高的隔音屏，蔓延至上方行人天橋，濃煙席捲半空。據報，現場一度傳出爆炸聲。消防出動一條喉及一隊煙帽隊到場撲救，並於11時32分將火救熄。消防指，火場面積20米乘20米，交由警方作進一步調查。一名85歲老婦懷疑吸入濃煙不適，經現場治理後毋須送院。
由於起火位置有雜物、油罐及衣物等，消防一度懷疑起火原因有可疑，警方曾將案件列作「縱火」調查，交荃灣警區刑事調查隊第7隊跟進。至今日下午，警方表示經初步調查後相信現場有雜物起火，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，案件列作「火警」。惟其後警方再將案件改列作「暫列縱火」案調查。
據了解，警方調查後發現現場只有一堆燒過的垃圾，並無助燃劑，起火原因不明。
現場消息指，一名老婦晨運回家時行經象鼻山路上方行人天橋期間，驚覺有濃煙冒上天橋，她受驚並吸入少量濃煙感不適，救護員到場為她治理，及後老婦自行回家休息。
運輸署表示，因火警，象鼻山路(往荃錦交匯處方向)近象山邨的全線仍然封閉。象鼻山路(往城門隧道方向)近象山邨的部份行車線現已封閉。
受影響九巴巴士路線49X，48P及49P (往青衣方向)；263，269D，263A，263B及263C (往屯門/元朗方向)；龍運巴士路線E41，E42及E42P (往機場方向)。
此外，受影響新界專線小巴第481,481A及481B號線須改道行駛。另外，現時由沙田前往荃灣一帶的駕駛人士建議可改用其他道路，例如青沙公路。現時上址交通繁忙。
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