車Cam直擊｜沙頭角公路私家車越雙白線撼校巴　司機涉危駕被捕

沙頭角公路今日（27日）上午發生交通意外，接載學童的一輛校巴與私家車迎頭相撞，釀成9人受傷或受驚送院。網上流傳的車Cam影片拍攝到相撞一刻，私家車沿路行駛期間，突然越過雙白線猛撼校巴右邊車頭，登時碎片飛散。



片長約14秒，校巴沿沙頭角公路行駛，至馬尾下段嶺仔村村口，逆線一輛私家車突然越過雙白線直撼過來，兩車車頭配件毀爛四散。

警方稱，校巴司機姓林（46歲），私家車司機姓萬（29歲）。校巴沿沙頭角公路馬尾下段往沙頭角方向行駛，私家車沿相反方向行駛。其間私家車懷疑失控撞校巴。校巴上的學童其後乘坐另一輛旅遊巴返回學校。事件中5男4女學童（6至12歲）送院；私家車司機涉嫌危險駕駛被捕，現正被扣留調查。

私家車車頭損毀嚴重。（Facebook「粉嶺皇后山關注組」圖片）

沙頭角中心小學校長林錦鴻回覆《香港01》查詢稱，「根據CCTV畫面是對面的車忽然撞過（來）」。而校巴承辦商有兩輛校巴，意外發生後，承辦商與警方聯絡，評估學童傷勢及現場環境，安排了另外一輛校巴接送學童回校，學校亦第一時間通知醫護站派員到學校做詳細檢查。車上有13位同學，當中3人輕微紅腫，沒有流血；6人受驚，經救護員檢視後，也建議送到醫院再作詳細檢查。

旅遊巴車頭損毀，路面有碎片。（Facebook「粉嶺皇后山關注組」圖片）