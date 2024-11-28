3印尼扒手黨跟蹤提大額現金巿民　製造擠迫感伺機偷$8萬港幣日圓

警方拘捕3名印尼籍男女，他們涉嫌與北角區兩宗扒竊案有關，涉及款項7萬港元及20萬日圓。被捕人疑專吼在銀行提取大量現金的巿民，然後尾隨跟蹤，最後製造擠湧情況，伺機偷取事主放在袋內的鈔票。



警方檢獲一批證物，包括鈔票和衣物。（黃偉民攝）

警方東區警區重案組第二隊督察葉启航稱，兩名受害人分別是71歲男子及63歲女子，其中男事主於9月5日在北角一間銀行提取7萬元現金作日常開支；女事主則在11月19日在北角另一銀行提取20萬日圓作旅行用途，提款後約半小時，他們發現背囊和手袋的拉鏈遭拉開，鈔票不翼而飛，於是報警。

警方接報展開調查，翻查閉路電視記錄鎖定3名可疑人的外貌特徵，他們案發前在有關銀行外遊盪，有目標後展開跟蹤，甚至與受害人一齊排隊購物、同上一架巴士。他們犯案手法純熟，共同行事，其中兩人行近事主製造擠迫感，另一人於極短時間內打開事主的背囊和手袋偷走財物。

兩男一女涉嫌與北角區兩宗扒竊案有關，涉及款項7萬港元及20萬日圓。（黃偉民攝）

兩男一女涉嫌與北角區兩宗扒竊案有關，涉及款項7萬港元及20萬日圓。（黃偉民攝）

兩男一女涉嫌與北角區兩宗扒竊案有關，涉及款項7萬港元及20萬日圓。（黃偉民攝）

警方隨即加派人手巡邏，於本周一（26日）發現他們在一間銀行外出現，但無使用任何銀行服務，相信是在找尋「獵物」。重案組聯同北角分區特遣隊採取拘捕行動，拘捕2男1女非華裔人士（36至58歲），兩名男子報稱商人，女子報稱家庭主婦，他們現正被扣留調查，稍後會予以起訴。

據了解3名男女是印尼人，持護照入境，報稱朋友關係。

警方拘捕3名男女涉及竊案。（黃偉民攝）

葉启航提醒巿民，年近歲晚，長假期即將來臨，市民可能會到銀行或找換店換取新鈔或外幣，迎接佳節或外遊。市民提取或兌換大額現鈔時，盡可能找親友陪同，並時刻保持警覺，特別在繁忙街道或擠迫的公共交通工具上。

提取現金後應妥善保管，避免在公眾場合展示大量現金，以免成為扒竊的目標。若發現任何可疑人物或行為，應立即報警尋求協助。