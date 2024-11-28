警搗11個非法賭場　揭夾公仔機新玩法可換現金　拘110人包括主腦

警方自11月4日起展開「銳陣」（SHARPTEAM）行動，至今一共搗破11個非法賭場，合共拘捕110人，涉嫌「營辦賭場」、「協助營辦賭場」及「在賭場內賭博」等罪。行動中，警方首次搗破一個以夾公仔機店作掩飾的新型非法賭場，賭客須先投入硬幣操控機械抓夾起特製骰子，而骰子上印有不同圖案及數字，賭客需擲出特定數字或圖案組合過關，才可轉動特製輪盤，轉中不同分數區域則可用積分兌換成現金。兌換規則是1分等於50元，最高可兌換30分，即一次能兌換1500元。



警方首次搗破一個以夾公仔機店作掩飾的新型非法賭場。（鄭嘉惠攝）

賭客須先投入硬幣操控機械抓夾起特製骰子，而骰子上印有不同圖案及數字，賭客需擲出特定數字或圖案組合過關。（鄭嘉惠攝）

有組織罪案及三合會調查科總督察周子軒陳述案情，行動共搗破由黑幫操縱的11個非法賭場，當中10個較常見，為「三無」唐樓單位的樓上賭場。警方於6月起派警員喬裝賭客，滲入多個位於油麻地、深水埗及旺角的樓上賭場搜證，賭場主要以釣魚機賺取非法資金，並以轉數快等電子方式供賭客兌換賭博積分，加快犯罪資金流轉。黑幫指派本地成員營運賭場，又以包食宿的方式招攬持雙程證的內地人士協助營運，包括控制日常人流、提供冰毒、太空油等毒品予賭客吸食。

行動中，警方共拘捕66男35女（24至66歲），包括一名主腦、3名本地骨幹成員及16名持雙程證人士，被捕人士涉嫌「營辦賭場」、「協助營辦賭場」、「違反逗留條件」、「在賭場內賭博」、「販運危險藥物」、「非法銷售或管有第一部毒藥」及「洗黑錢」等罪，57名賭客已被落案起訴，其他人獲保釋候查。警方亦檢獲55部釣魚機、41支太空油、13克冰毒、吸食用具，以及港幣約7000元。警方於旺角的兩個黑工宿舍內，檢獲賭場租約及26萬元現金；其後於大角咀的賭具儲存倉檢獲5部釣魚機及替換部件。

警方首次搗破一個以夾公仔機店作掩飾的新型非法賭場。（鄭嘉惠攝）

賭客須先投入硬幣操控機械抓夾起特製骰子，而骰子上印有不同圖案及數字，賭客需擲出特定數字或圖案組合過關。（鄭嘉惠攝）

賭客轉動特製輪盤，轉中不同分數區域可用積分兌換成現金。（鄭嘉惠攝）

警方檢取唱錢機器。（鄭嘉惠攝）

此外，警方自6月起綜合網上情報及派員喬裝調查，鎖定一個由黑幫操控的新型賭博場所，該賭場位於旺角花園街一個地舖，其門面佈局與一般夾公仔機店無異，面積約300尺，有20台機，當中有超過一半用作進行現金賭博交易。

該非法賭場運作與一般夾公仔機相似，賭客須先投入一個5元硬幣啟動機器，再操控機械抓夾起1至2顆特製骰子，骰子上印有不同圖案及數字，賭客需擲出特定數字或圖案組合才能過關，過了首關才能尋找店舖職員協助並轉動特製輪盤，輪盤上有不同數字分佈代表分數區域，轉中有分數的區域才能得到相應積分，賭客可用積分與店員兌換現金。積分兌換的規則是1分等於50元，視乎不同機台的要求，部份機台1分都可兌換獎金，有些則10至30分才能兌換獎金，賭客最高能兌換30分，即一次能兌換1500元。

警方搗非法賭場檢取證物。（鄭嘉惠攝）

警方搗非法賭場檢取現金等證物。（鄭嘉惠攝）

警方搗非法賭場檢取證物，包括賭客中獎紀錄。（鄭嘉惠攝）

警方搗非法賭場檢取證物，包括員工守則。（鄭嘉惠攝）

針對該個新型非法賭場，警方於周二（26日）清晨展開行動，拘捕9人（19至35歲），包括一名店舖負責人、5名職員及3名賭客，涉嫌「營辦賭場」、「協助營辦賭場」及「在賭場內賭博」，所有人暫時獲保釋候查。行動仍在進行中，警方正追緝相關人士，包括個別以月租形式營運機台的人。

行動中，警方檢取14部賭博機、16.8萬元現金，部份賭博機由店舖自行營運，其餘有部份以月租6000元的形式，租予個別人士營運。調查顯示，夾公仔機店營運4年，但以這種新型賭博方式營運則約1年。

有組織罪案及三合會調查科總督察周子軒陳述案情。（鄭嘉惠攝）

周子軒強調打擊黑幫罪行一直是警務處處長首要行動之一，警方會繼續堅決嚴厲打擊黑幫活動，針對性調查高風險處所及堵截非法資金。就今次首次搗破新型賭博場所，他形容犯罪團夥明目張膽在閙市中設局，將金錢掛帥的非法賭博活動，粉飾成男女老幼閤家歡的娛樂消遣，令一般市民尤其青少年容易接觸非法賭博活動，對整個社會的禍害不容忽視。

周子軒指這種犯案手法立心不良，警方予以強烈譴責。他提醒，根據香港法例第148章《賭博條例》，干犯營辦賭場或協助營辦賭場人士，一經定罪，最高可判監7年及罰款500萬元。另外，在賭場內參與非法賭博亦需負上刑責，一經定罪，可被判3至9個月監禁及判處第3至5級罰款，他提醒市民切勿貪圖一時有趣，跌入糖衣陷阱，最後以身試法，負上刑責。市民如有懷疑可報警求助。