提子blingbling照尖東｜紫色聖誕路包羅萬有　設歷來最大LED燈飾

聖誕佳節臨近，警務處獲邀參與由東尖沙咀地產發展商聯會舉辦的聖誕燈飾活動，警方以「提子Bling Bling『照』尖東」為主題，製作了一系列「提子」裝飾及活動，市民今日（11月28日）起至12月29日期間，可到尖東一帶沿「提子聖誕之路」歡渡佳節，包括與18款「提子」合照、沿途往6間聖誕小屋收集「提子集章卡」及自製個人化聖誕卡，更有歷來戶外最大「提子」 、由逾8.2萬顆圓點燈製成的大型LED動畫幕牆燈飾，務求將提子融入聖誕， 營造全城一起「提防騙子」的氣氛。



尖沙咀東海濱長廊，將會擺放18個不同造型的「提子」藝術裝置擺，今日（28日）已有不少遊客、一家大細在場「打卡」。（梁偉權攝）

提子聖誕之路拍「照」打卡 製作個人化聖誕卡

尖沙咀東海濱長廊將會擺放18個不同造型的「提子」藝術裝置擺設，市民可沿着維港，感受一個特別的「紫色」聖誕。另外，如果市民由梳士巴利道（即九龍香格里拉對面）開始向紅磡方向前行，並經天橋到百周年紀念花園，最後到達帝國中心，就會發現沿路有6間充滿聖誕氣氛的聖誕小屋。

市民可以拿著免費派發的「提子集章卡」，跟着提子聖誕之路到小屋蓋章，收集每間小屋專屬的聖誕印章圖案，製作屬於自己的「提子聖誕卡」，把聖誕祝福寄給親朋好友。而提子蓋章的終點站帝國中心內，亦會設置聖誕許願牆及擺景，供大小朋友打卡留念。

《香港01》記者現場可見，整個尖東海濱長廊都有提子擺設，有不少遊客、一家大細在場「打卡」，其中有小朋友在活動未正式開始前已經率先到齊6間聖誕小屋集齊印章。

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歷來最大戶外「提子」動畫幕牆 「提子」燈飾勾起回憶

聖誕版「提子」動畫短片，將於11月28日正式登陸尖沙咀中心及帝國中心外的幕牆，該幕牆由超過8.2萬顆LED圓點燈組成、面積達4,000平方米，市民可以在現場欣賞「歷來最大」的提子聖誕故事。

除有提子擺設和動畫之外，市民經過梳士巴利道天橋時亦無「冷場」，會看到天橋的頂部懸掛着許多提子彩旗，此天橋為提子聖誕之路中非常重要的一環，將海傍的聖誕氣氛延續到終點 。

另外，麼地道行人天橋亦會換上新裝，以各種可愛的聖誕「提子」造型燈飾佈置，加上應節的吊旗裝飾，定能勾起市民到尖東賞燈的童年回憶，成為搶眼的打卡熱點。

聖誕版「提子」動畫短片，11月28日正式登陸尖沙咀中心及帝國中心外的幕牆，該幕牆由超過8.2萬顆LED圓點燈組成、面積達4,000平方米。（梁偉權攝）

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別注版提子紀念匙扣 嘉年華快閃活動送禮

為了與市民分享節日的喜悅、以及進一步透過提子宣傳防騙意識，別注版提子紀念匙扣，將會在12月14日及15日的「提子」人偶快閃活動上派發。屆時，市民只要到訪由東尖沙咀地產發展商聯會舉辦的小型嘉年華，完成指定任務，便可免費獲得一個別注版提子紀念匙扣及一杯提子熱朱古力。

另外，12月20日至27日亦會舉辦線上慶祝活動，市民請密切留意香港警察各官方社交媒體帳號，以獲得別注版提子紀念匙扣的最新消息！

12月20日至27日，亦會舉辦線上慶祝活動，市民請密切留意香港警察各官方社交媒體帳號，以獲得別注版「提子」紀念匙扣的最新消息！（警方提供）

警方：「提防騙子 由您開始」

警方表示，希望市民藉着和各款提子拍照打卡後分享給身邊人，把防騙意識傳播開去，實踐「提防騙子 由您開始」及「從小做，持續做，一齊做」的目標。除了各種線上線下慶祝活動，提子人偶更會在小型嘉年華現場快閃送暖，務求全方位與大小朋友接觸，送上節日祝福及宣傳防騙信息。

「提子bling bling照尖東」

日期：11月28日至12月29日

地點：尖沙咀東海濱長廊、梳士巴利道至百周年紀念花園、帝國中心

推介景點：「提子聖誕之路」設18個不同造型的提子公仔；6間聖誕小屋收集「提子集章卡」及自製個人化聖誕卡；歷來戶外最大「提子」 、由逾8.2萬顆圓點燈製成的大型LED動畫幕牆。