西貢沉船灣貨船擱淺｜逾兩月斷兩截　海事處：無漏油　由船東移走

一艘內地貨船，今年9月底疑不敵強風，漂流至西貢沉船灣附近擱淺。事故雖無釀傷亡，惟事隔至今逾兩個月，貨船一直在近岸浮沉未被移走，近日更斷開兩截，令人擔心出現漏油，污染附近岩岸及西貢郊野公園。



有讀者向《香港01》透露，早於9月21日已發現涉事船隻。海事處回覆查詢時表示，並未發現漏油情況，已與涉事貨船船東代表聯絡，按既定程序發出移除通知書，由船東將沉船移走。漁護署則指，會密切監察郊野公園情況，按實際情況作適當跟進。



網上流傳帖文，指西貢沉船灣的擱淺貨船斷開兩截，恐漏油及污染附近岩岸、郊野公園。（facebook「天行足跡」）

於西貢經營士多、經常出海垂釣的黎先生稱，他9月21日第一次經過沉船灣對開時，發現涉事船隻擱淺，但不確定其出事時間；其後涉事船隻的船東，曾租船擬出海查看。事隔至今逾兩個月，他間中出海時，亦曾見過海事處船隻到場了解；而昨日再經過時，第一次發現該船已斷開兩截，但他未發現有油污。

網上今日（28日）亦流傳帖文，指擱淺貨船斷開兩截，恐出現漏油，並污染附近岩岸、郊野公園。

海事處表示，2024年9月26日接獲報告，指西貢沉船灣附近海域，有一艘貨船擱淺。處方隨即派員到場跟進，初步調查顯示該貨船來自內地，因強風而漂流到涉事水域擱淺，當時船上沒有載人及貨物，事故無釀傷亡。涉事貨船船東代表，已與處方聯絡，並計劃將沉船移走，海事處正就事件進行跟進行動。

海事處續指，一般而言，打撈或移走沉船是船東的責任。為確保船東履行其責任，處方會按照既定程序發出移除通知書，指示船東將沉船浮起或移走。如船東沒有採取適當行動，海事處會向船東提出檢控。若船東無法履行上述責任，海事處亦會按既定程序安排處理。

翻查最近記錄，海事處並未接獲任何與上述事件有關溢油報告，亦未有在有關海域發現油污。處方會繼續密切監察海面情況，如發現或接獲有關溢油報告，會立即派員安排清理。

讀者黎先生於9月21日途經沉船灣時，首次發現涉事擱淺船隻，但未知其確實出事日期。（受訪者提供）

漁農自然護理署指，現場鄰近西貢東郊野公園，署方正密切監察有關郊野公園的情況，並會按實際情況聯絡相關部門作出適當跟進。