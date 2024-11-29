天水圍5女學生遭潑酒精搓手液　21歲男扮清潔乘機非禮涉兩罪被捕

天水圍有多名中學女生遭非禮。警方於本周三（27日）接獲5名中學女生（15至17歲）報案，指今年5月至11月期間，獨自上學或放學時途經天水圍俊宏軒一帶，疑被同一名男子尾隨及淋潑含酒精成分的不明液體，對方以協助清潔為由，借故接近及非禮受害人。警方經調查後，於本周三以「遊蘯」及「非禮」罪拘捕一名21歲姓曾本地男子，並檢獲與案有關的酒精搓手液。警方呼籲，如有市民曾在天水圍俊宏軒一帶遭遇類似非禮或目擊事發經過，盡快與警方聯絡。



元朗警區刑事調查隊高級督察林嘉傑表示，5名女中學生分別於5月29日至11月27日，早上7時至晚上8時獨自上學或放學期間，途經天水圍俊宏軒一帶時遭同一名男子尾隨。該名男子首先用不明液體淋潑女學生的校裙，繼而以協助清潔校服為由，借故接近女學生及非禮她們。據了解，5名女生來自同一間中學。

元朗警區刑事調查隊高級督察林嘉傑指，警方強烈譴責一切針對女學生的風化行為。（蔡正邦攝）

元朗警區刑事部聯同天水圍分區特遣隊深入調查，翻查大量閉路電視，成功鎖定犯人身份，並在11月27日下午，在天水圍區以「遊蘯」及「非禮」罪拘捕該名21歲本地男子，並檢獲他犯罪時穿着的衣物及一枝懷疑與案有關的酒精搓手液。據知，該名男子並非受害人所屬學校的校友，相信他是有計劃地犯案。該名男子現正被扣留調查。

警方強烈譴責一切針對女學生的風化行為。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第160條，遊蘯罪一經定罪，最高可被判處監禁2年；而第122條的猥褻侵犯，屬刑事案件，最高刑罰是監禁10年，市民請勿以身試法。

警方呼籲市民提高警覺，不要輕信陌生人以保障自身安全。另外，如有市民曾遭遇或目擊風化案件，請挺身而出、勇於舉報。基於被捕者的連環犯案手法，警方不排除可能有更多受害者。警方呼籲，如有市民曾在天水圍俊宏軒一帶曾遭遇類似非禮或目擊事發經過，請聯絡3661 4753或5964 5882，與元朗警區刑事調查隊第五隊聯絡。