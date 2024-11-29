警「智蹤計劃」藍牙定位裝置建功　25分鐘跨區尋回走失SEN學童

警務處東九龍總區失蹤人口調查組推行的「智蹤計劃」，自2024年上半年起擴展至支援特殊教育需要（SEN）學童及照顧者，派發藍牙定位裝置予有需要家庭，減低走失風險及照顧者壓力。 本周二（26日），更於25分鐘內，成功跨區尋回一名走失的18歲SEN學童。



警方「智蹤計劃」派發藍牙定位裝置予SEN學童，本周二（26日）在25分鐘內，跨區尋回一名走失學童。（警方圖片）

本周二（26日）早上，一名與家人居住秀茂坪的18歲SEN男學童，如常由家人送上巴士前往位於薄扶林的學校，其間走失。家人接獲學校通知學童未有上學，立即到秀茂坪警署報案。

由於該學童較早前已加入「智蹤計劃」，獲派發藍牙定位裝置，並連結了家人手機，秀茂坪警署人員快速透過家人提供的定位，發現他身處天水圍，且移動幅度甚廣，隨即聯合天水圍分區及新界北衝鋒隊加入搜索，並推斷該學童登上輕鐵。最終新界北衝鋒隊於25分鐘內，在天水圍天耀站輕鐵列車上將其尋回。

警方「智蹤計劃」派發藍牙定位裝置予SEN學童，本周二（26日）在25分鐘內，跨區尋回一名走失學童。（警方圖片）

由警務處東九龍總區失蹤人口調查組推動的「智蹤計劃」，提供藍牙定位裝置予腦退化患者、精神無行為能力人士 、SEN學童及60歲以上有走失風險老人的照顧者，以協助迅速尋回以上高危失蹤人士及減輕照顧者負擔。

2024年9月，更成立「智蹤聯盟」，合作界別擴展至社會福利署、醫管局、 房屋署、關愛隊、東華三院及仁濟醫院等70個機構，在捐贈、宣傳及派發藍牙定位裝置上，一同支援有需要家庭。

東九龍總區失蹤人口調查組推動的「智蹤計劃」，提供藍牙定位裝置予腦退化患者、精神無行為能力人士 、SEN學童及60歲以上有走失風險老人的照顧者。（警方圖片）