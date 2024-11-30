安達臣高處擲廢料｜房署責成承建商制止劣行　已解僱分判商及報警

昨日（29日）有工人在安達臣安愉道房委會安麗苑地盤一幢新落成的大廈，將泥頭、木卡板、紙皮，鐵枝等建築廢料，從高處直接掟落地面，當時安愉道仍有車輛和行人經過。房屋署表示，對於總承建商從高處棄置建築廢料此等惡劣手法絕不容忍，管理層昨早已立即面見及責成總承建商制止此等劣行。



署方稱，總承建商已要求各分判商，須將大樓各樓層的垃圾暫時寄存於每層指定單位內，故不排除有工人不聽指示，為求省時及省力，擅自採用不安全的方式，將垃圾從高處扔下。總承建商已即時解僱相關分判商，並已向勞工處及警方報案。



房屋署指，涉事地盤為香港房屋委員會（房委會）於安達臣道石礦場R2-8用地的公營房屋項目，正進行上蓋工程。署方已責成總承建商必須安排所有雜項工人重新接受工地整理的安全訓練，並指出在任何情況下不得把垃圾從高處扔下。房屋署駐地盤人員亦已立即加強巡查地盤及工人擺放及處理建築廢料的安排。

房屋署高度重視今次違規事件，並會檢視其他房委會地盤類似工序的情況；同時已要求總承建商提交詳細的調查報告及加強工地管理的措施，以防止類似事故發生。署方指，正嚴肅跟進事件，並根據調查結果對總承建商採取適當的處分。

署方重申任何人從地盤高處拋下物件，均對他人安全造成嚴重威脅。署方已向總承建商發出嚴正警告，展示了對此等劣行的零容忍態度。

泥頭如「隕石」般拖著長尾直擊地面，轟然作響，揚起陣陣灰燼。（讀者提供片段）

工人不停將泥頭、木卡板、紙皮，鐵枝等建築丟落地面，當時安愉道仍有車輛和行人經過。（讀者提供）