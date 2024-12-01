竊賊坑口鄉委會偷關愛隊電腦手機　涉數百人資料　已通報私隱公署

西貢坑口東小區關愛隊承辦團體（即坑口區節日慶典籌備委員會），昨日（11月30日）向民政事務處通報，其位於坑口鄉事委員會會址（新界坑口道一號）的辦公室，同日凌晨被賊人破壞門鎖潛入爆竊，儲存於上鎖房間內的一部手提電腦及一部手機失竊，當中載有西貢坑口東小區關愛隊服務對象的個人資料，估計涉及數百名人士的姓名及電話，部分包括地址及身份證號碼。



承辦團體確認一直遵守《個人資料（私隱）條例》（第486章）規定，並按關愛隊使用資料及保密原則妥善處理及保密有關個人資料。兩部電子設備及載有個人資料的檔案皆以高強度密碼保護，在保密措施下，相信資料外洩風險較低。

坑口鄉事委員會昨日（11月30日）凌晨遇竊，賊人破窗進入鄉事會內部。（坑口鄉事委員會 facebook）

坑口鄉事委員會亦於facebook專頁發文，指昨日凌晨賊人破窗進入鄉事會內部，已報警及協助警方完成搜證；亦已通報個人資料私隱專員公署、民政事務總署及關愛隊相關負責的民政同事，會按既定程序跟進及處理。

另外，有關坑口東關愛隊的聯絡電話，會方已聯絡電信公司，即時停用該號碼。如有人聲稱為坑口東關愛隊聯絡，可聯絡坑口鄉事委會或西貢民政事務處以核實身份。

遇竊地點為坑口鄉事委員會會址，亦是西貢坑口東小區關愛隊承辦團體的辦公室。

警方已將事件列作「爆竊」處理，承辦團體亦已就事故通報個人資料私隱專員公署。坑口鄉事委員會及承辦團體正檢視並會加強保安措施，並通知居民及服務使用者提高警覺，如懷疑有人偽冒西貢坑口東小區關愛隊成員，居民可聯絡坑口東關愛隊或民政事務處核實身分。

民政事務處對受影響人士造成不便致歉，並已設立熱線（6278-0536）供有關人士查詢。民政事務處亦已提醒所有關愛隊提高警覺及加強保安措施，按指引妥善處理及保密個人資料。

遇竊地點為坑口鄉事委員會會址，亦是西貢坑口東小區關愛隊承辦團體的辦公室。

坑口鄉事委員會昨日（11月30日）凌晨遇竊，賊人破窗進入鄉事會內部。（坑口鄉事委員會 facebook）