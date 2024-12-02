吐露港公路11車相撞釀7傷　1人傷勢較重　車龍一度長達10公里

大埔吐露港公路有多車相撞。今日（2日）傍晚約6時02分，10車在吐露港公路往上水方向近梅樹坑相撞，其中一輛私家車因曾扭向左邊閃避再撞到另一輛重型貨車，導致7人受傷。消防處派出最少8輛救護車趕往現場，救護員發現其中一人傷勢較重；傷者經即場治理後，分別將傷者送往沙田威爾斯親王醫院和那打素醫院救治。現場一帶交通嚴重擠塞，車龍一度延綿10公里至沙田馬場。



從網上影片及照片見到，交通意外涉及多輛私家車、客貨車和貨車，當中有私家車撞至車頭蓋彈起，亦有車整個車頭摺曲，汽車碎片及零件散落路面，部分涉事車輛上的人，分別站在路中心和路肩待援，亦有人拿起手機拍攝車輛「傷勢」。其他車輛途經現場時均要慢駛。意外現場前方數十米外，亦有另外兩車懷疑相撞後停在快線。

大埔吐露港公路近梅樹坑有多部車相撞，不少涉事車輛均首尾嚴重損毀。（香港突發事故報料區fb/Bosco Chu）

運輸署表示，因交通意外，吐露港公路（往上水方向）近梅樹坑的一度全線封閉，交通擠塞；其後解封部分行車線，至晚上近8時全線解封。

九巴亦一度表示，附近一帶交通嚴重擠塞，九巴及龍運途經該路段的巴士路線服務或會有所延誤。運輸署呼籲市民考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。

大埔吐露港公路近梅樹坑有多部車相撞，部分涉事車輛上的人，分別站在路中心和路肩待援。（香港突發事故報料區fb/Bosco Chu）

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警方表示，本周一（12日）傍晚6時02分，7輛私家車和3輛輕型貨車沿吐路港公路往上水方向行駛，因前方有交通意外，導致10車連環相撞，其中一輛私家車因曾扭向左邊閃避再撞到一輛重型貨車。

警員接報到場，6男1女年齡介乎20至64歲，同告受傷，清醒分別被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理。案件交由新界北總區交通部意外調查隊第四隊跟進。