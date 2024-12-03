太空油｜影片直擊吸食青年全身失控顫抖　醫生警告毒性恐改變腦部

警方11月進行全港反毒品行動，針對互聯網及社交媒體銷售大麻、太空油等毒品行為，拘捕99名男女，被捕人年紀最細僅12歲。行動中檢取1.7公升液態依托咪酯（太空油）、1公斤依托咪酯粉末及9900多枚太空油煙彈。記者會上播放吸食者全身顫抖的片段，有醫生警告太空油的毒性恐會改變腦部且無法逆轉，對於腦部仍未發展的小朋友影響尤其嚴重。被問到市民大眾如遇吸食者「失控」可如何應對，張耀君醫生認為對方神智不清，飲水未必適合，可待他回復神智後規勸其尋求協助，戒除毒癮。



記者會上播放吸食者顫抖的片段。（黃煦緻攝）

香港中毒控制中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君解釋，太空油主要成份是「依托咪酯」或「異丙帕酯」，醫學上作為麻醉誘導藥，令病人失去知覺以便安全接受醫療程序及手術。

臨床急性毒性包括鎮靜、步履不穩，跌倒、失去知覺，一般在5至10分鐘內回復。記者會上播放一名青少年吸食者坐在椅子上，失去控制，全身顫抖的片段，對旁人的說話全無反應。被問到旁人如遇吸食者失控可以如何處理，張醫生表示如果對方已經沒有站立的能力，未必適合飲水，因為神智不清醒有機會濁到，加上效果快上快落：「救護車嚟到已經覺得自己冇事，可以勸佢尋求協助去戒毒。」

吸食者會出現「吊癮」症狀，會有人身傷害或交通意外會發生，會被盜竊、非禮、強姦，甚至致命。另外會造成腎上腺固醇分泌失調，雄性荷爾蒙過多導致女性皮膚變差、月經不正常甚至陰道變形，亦會造成高血壓、電解質失調的情況。

記者會上被問到市民大眾如遇吸食者「失控」可如何應對，張耀君醫生認為對方神智不清，飲水未必適合，可待他回復神智後規勸其尋求協助，戒除毒癮。（黃煦緻攝）

慢性毒理方面，由於依托咪酯屬於鎮靜劑，長期濫用鎮靜劑令身體產生耐藥性「非常之難戒」。另外相當多太空油濫用者都是未成年人士，對於腦部仍未發展的小朋友影響尤其嚴重。

張耀君醫生強調太空油的毒害不止失去知覺或者鎮靜期間的5至10分鐘，對身體的毒性影響會持續約莫一星期；而如果改變了腦部「更加可能係返唔返轉頭。」另外吸食者利用電子煙作為工具，可能會覺得自己可以控制毒品份量，「但係個現實就係，雖然佢可以每次決定佢吸呢一啖幾多，但係去到最尾呢，係每日都比之前嗰日吸得更多，以為控制到毒品，反而呢，係俾個毒品控制返轉頭。」

當吊癮時，則會令到濫用者煩躁不安及焦慮，本身想用太空油降低焦慮，但濫用日子長，停止吸食的話，「佢就比起本來個焦慮、煩躁不安嘅程度就更加高」，所以張認為，尋求專業協助戒斷太空油更為理想。

註冊社工梁兆騏表示太空油吸食愈來愈普遍，機構支援中學生及大專生時，發現有從未吸毒或偶然吸食毒品的年輕人對太空油感到興趣。流行原因包括青少年對嚴重性及潛在威脅存有誤解，輕視其禍害；加上易於收藏不易被發現，而且太空油愈來愈平，青少年更加容易負擔。再者加入果味及「快上快落」的快感，亦都吸引青少年吸食。

梁認為太空油已成為青少年群體的「社交毒品」，認為太空油是潮流產品，當身邊的朋友、同學表示去嘗試時，亦會影響朋輩有好奇心及跟風吸食。太空油的副作用包括暈眩、口齒不清等，有青少年食完太空油後顫抖，對外間沒有反應，失去身體控制。近期亦發現吸食者情緒比較波動，會易發脾氣，甚至出現打人等暴力行為。有青少年在學校爭執期間打人，情緒控制出現問題。

另外他亦留意到有吸食者暈倒在地上，失去意識及沒有反抗能力，跌出馬路差點被車撞倒，險象環生。至於青少年吸食太空油地方，首要包括自己或朋友家中，以一般電子煙作掩飾。其次則為一些娛樂場所，包括夜場、樓上酒吧、工廈派對房間等；第三由於太空油隱藏性高，亦都有部分青年誤以為法律後果比較輕微，所以選擇在一些公衆地方包括公園、學校、屋邨或者商場後樓梯吸食。

機構本年初發現青年吸食太空油，人數第三季開始大增，6月開始接觸至今超過70名吸食者，相對去年2名個案數字大升。梁兆騏指機構會入校做禁毒工作坊，強調需要加強線上線下預防教育，拆解毒品迷思、加強青年拒絕毒品能力，家校合作正視危機。