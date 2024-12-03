沙田藥材海味店$5萬蟲草竊案男疑犯落網　揭3個月犯4案偷$25萬貨

沙田瀝源廣場一間藥材及健康食品店，上周二（11月26日）發生盜竊案，一名男子假扮客人稱要買貴價冬蟲夏草，並要求「驗貨」，趁店員不留神時，乘機奪走整樽總值約5萬元的蟲草後逃去。警方追查後，昨日（12月2日）凌晨拘捕一名36歲持行街紙越南籍無業男，揭發他涉以同類手法連竊另外3間海味店。3個月4宗案件，損失總值25萬元貨物。



11月26日沙田瀝源廣場一間店舖遇竊，男賊趁職員不察，將整樽價值約5萬元的冬蟲夏草偷走，逃去無蹤。（店員提供）

沙田警區刑事調查隊第五隊督察江杏宜表示，警方在11月26日早上接報，指沙田一間店舖有山珍海味被盜後，沙田警區刑事部接手調查案件，經翻查大量閉路電視及情報分析後，鎖定疑犯身份，並發現他與9月16至11月11日期間，3宗發生在沙田、中環及西環的同類店舖盜竊案有關，當時賊人亦以同一手法盜去海味店的貨物。4宗案件失物包括魚翅、花膠、海參和冬蟲夏草，總值約25萬元。

11月26日沙田瀝源廣場一間海味店被盜去整樽價值約5萬元的冬蟲夏草偷走，警方經調查後拘捕一名涉案男子，並發現他涉嫌與另外3宗同類案件有關。沙田警區刑事調查隊第五隊督察江杏宜交代案情。（羅日昇攝）

被捕36歲男子報稱無業，正被扣查。他已被暫控4項盜竊罪，案件明早（12月4日）在沙田裁判法院提堂。據了解，警方仍在調查贓物下落，並正調查疑犯是否會將贓物轉售或作其他用途。

▼11月26日沙田瀝源廣場冬蟲夏草盜竊案現場▼



年近歲晚，不少市民會光顧海味店購買年貨，商戶亦可能積存較多貨物在店內，警方提醒商戶提高警剔，妥善儲存貴價貨物，加強保安措施，亦要避免存放大量財物或現金於店內，以免成為賊人的目標。

根據《盜竊罪條例》（第210章），任何人干犯盜竊罪，一經定罪最高可判囚10年。