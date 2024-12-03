葵芳邨傷人｜刀叉襲老父　34歲逆子4小時後落網　疑借錢不遂動粗

葵涌今午（12月3日）發生倫常傷人案。葵芳邨葵泰樓一名78歲巴基斯坦裔老翁，遭34歲兒子用生果刀和叉襲擊，頭部等身體多處受傷。警方表示，葵涌分區特遣隊人員經翻查閉路電視及深入調查後，成功鎖定疑犯。人員在深水埗北河街拘捕一名34歲巴裔男子，他涉嫌「意圖造成身體嚴重傷害而傷人」，正被扣查。警方相信該他與父親因金錢問題爭執。案件交由葵青警區刑事調查隊第5隊繼續跟進。



消息稱，被捕男子向父親借錢無果，二人因此爭執；有人施襲後，搭的士逃往深水埗，擬向兄長借錢。警方翻查閉路電視片段後，下午5時許，在北河街街市將其截獲及拘捕。據了解，早於今年9月，涉案兒子已曾向父親動粗被捕。

疑犯逃去4小時後，在深水埗北河街被捕。（警方提供）

案發於今（12月3日）午1時49分，葵芳邨葵泰樓一名保安員報案，指一名非華裔男子在住所內遇襲，據報78歲傷者遭兒子用生果刀和叉襲擊，身體多處受傷，包括頭部流血，幸仍清醒，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

據了解，涉案父子均為巴基斯坦裔；34歲兒子事後逃去，他約1.8米高，瘦身材。警方將案件列作「傷人」處理，案件由葵涌警區刑事調查隊第5隊跟進。

傷者送院時清醒。（馬耀文攝）

根據「侵害人身罪」第212章第17條「意圖造成身體嚴重傷害而傷人」，最高刑罰可判處終身監禁。警方強調，絕不容忍任何暴力行為，必定嚴正執法。

傷者赤膊上身，由救護車送到瑪嘉烈醫院治理。（馬耀文攝）