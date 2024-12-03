八鄉廢車場涉非法回收「賊贓」　警拘27人檢27車　13輛屬被盜車輛

警方搗破一個在八鄉的非法廢車回收公司，涉嫌接收被盜車輛，並偵破22宗刑事案件。警方檢獲27輛車，部份已交還予車主，當中有13輛屬被盜車輛；有車則變成「流動武器庫」，內藏有一把開山刀及13支鐵管。行動中，警方拘捕27人，部份人已被落案起訴，其餘人士則已被獲准保候查。



警方在非法廢車回收公司檢獲27輛車，當中有13輛屬被盜車輛。（警方提供）

新界北總區刑事部、新界北總區行動部、新界北總區交通部，聯同各警區行動部及刑事部人員，11月20至12月2日進行代號「龍潭」打擊非法用途車輛執法行動。人員搗破一個位於八鄉用作接收被盜車輛的非法廢車回收公司，並偵破22宗相關刑事案件。

有關案件分別涉及「車輛盜竊」、「車內盜竊」、「盜竊」、「未獲授權而取用運輸工具」、「刑事毀壞」、「藏有攻擊性武器」、「偽造文書」、「使用虛假文書」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「狂亂駕駛」、「管有危險藥物」、「管有可用作注射毒品的工具」、「毒後及藥後駕駛」、「沒有展示有效的車輛牌照」、「無合理辯解而沒有接受快速口腔液測試或損害測試」、「非法處理、藏有、售賣或購買未完稅香煙」。

警方在非法廢車回收公司檢獲27輛車，當中有13輛屬被盜車輛。（警方提供）

行動中，警方檢獲27輛車，當中有13輛為被盜車輛；另外14輛懷疑涉及上述案件的車輛，仍被警方扣查中。其中，13輛車已經交還予車主；警方檢獲的車輛中，有一輛變「流動武器庫」，在車內搜獲有一把開山刀及13支鐵管。

警員拘捕涉嫌與上述案件有關的27人，包括22名本地男子、2名本地女子及3名非華裔男子，年齡介乎27至66歲。部份被捕人已被落案起訴，其餘人士則已被獲准保候查。

警方在非法廢車回收公司檢獲27輛車，當中有13輛屬被盜車輛。（警方提供）

警方提醒，駕駛者切勿將車輛通宵停泊於僻靜的街道，應該要選擇在有保安的停車場停泊車輛。根據香港法例第210章「盜竊罪條例」第14條，「未獲授權而取用運輸工具」一經定罪最高刑罰為監禁7年，警方呼籲市民切勿以身試法。