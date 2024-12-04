彩虹簡約公屋地盤男工墮𨋢槽　獲救送院治理

今日（4日）下午1時50分，警方接報彩虹彩興路簡約公屋建築地盤，一名男工人墮𨋢槽5至6米被困。事主清醒，消防到場將傷者救出，前臂骨折、頸部受傷，送往伊利沙伯醫院治理。房屋局回覆《香港01》查詢稱，地盤有關位置已暫時停止相關工作，建築署已要求總承建商向工人提供所需的協助。



38歲姓雷傷者為地盤測量員，送院時前額接受包紮，戴上頸箍，並要用氧氣罩協助呼吸。據了解，涉事為一部升降機的機槽，槽口約2米乘2米，但槽內尚未安裝升降機；男傷者與工友在一個平台上工作期間，懷疑誤踏遮蓋𨋢槽口的帆布，隨即跌入𨋢槽內受傷。

傷者送院時前額接受包紮，戴上氧氣罩協助呼吸。（梁偉權攝）

房屋局回覆查詢表示，今午約1時50分，牛頭角彩興路簡約公屋工地一名男工人被發現受傷倒臥在升降機槽底部。事主被發現時有意識，被送往伊利沙伯醫院接受治療。總承建商已派人到醫院協助事主及其家屬。

局方指，事發後，地盤有關位置已暫時停止相關工作。事故原因仍在調查中，建築署會盡力配合勞工處和警方的調查。

房屋局又稱，建築署非常重視有關意外，會安排與總承建商進行會面，並要求盡快提交詳細的調查報告，以及加強安全管理措施，以防止類似事故再次發生。建築署會嚴肅跟進事件，並根據調查結果反映於總承建商的表現評核報告中。該署亦要求總承建商向工人提供所需的協助。