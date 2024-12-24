2024回顧．好人好事｜視障女生誤闖馬路　PizzaHut外送員落車救人

【2024年／大事回顧／好人好事】白杖來回掃動，擊中引路徑的凹凸磚塊時傳出「咔咔」聲響，代替眼睛為視障人士指引方向，確保他們不會偏離路線，誤闖馬路等險地。若沒有引路徑，視障人士便只能敲打牆身、花槽石壆等，惟一旦不熟路，又或牆、壆不連貫，視障人士有機會不自覺地走出馬路，這情況便曾發生在葉亭頤身上。今年9月，她在白石角回家途中，沒察覺自己從石壆缺口誤闖馬路，幸得好心的 Pizza Hut 外送員下車引領她返回行人路，她直言當刻驚恐不已，「有啲懵，有啲驚，好擔心，有車過緊嚟」，慶幸自己能遇上好心人施援，並深信社會上「好人多過其他嘢」，寄語港人要正面思考，為社會注入正能量。



葉亭頤（左）為先天性視障人士，今年9月，她在白石角回家途中誤闖馬路，毫不察覺，幸得好心的 Pizza Hut 外送員下車引領她返回行人路。（楊婉婷攝）

亭頤為先天性視力障礙人士，幼兒時到健康院做身體檢查，發現視物時影像鬆散模糊，診斷後證實患白內障及視網膜病變，無法根治。她年幼時視力尚可，能讀書寫字，學習中英數，也能騎單車、游泳，但隨年歲漸長，即使接受更換晶體的手術，仍未能避免視力衰弱，如今她僅餘左眼能見到光影，她的生活便只能依賴其餘四感。

亭頤不能再騎單車、游泳後，發掘到唱流行曲的興趣，曾參加盲人學校的歌唱比賽。她坦言自己個性急進，學習時操之過急，基本功不夠紥實，且面對比賽的抗壓力也較弱，表現總是未如理想，但她仍積極鍛鍊歌唱技巧。記者邀請亭頤挑一首喜歡的歌，獻唱幾句，她選擇了李幸倪的《企好》，因較熟練，「臨完場捱一刀，如何才能不倒，背熟這八字訣，記住挺直腰骨企好......」不過，歌詞也許亦反映了亭頤心聲，即便生活上遇挫折，也要學識挺直腰骨撐落去。

視障人士生活上遇到的問題，有時單憑一人之力難以應對，若旁人願意伸出援手，隨時能幫人化險為夷。（楊婉婷攝）

舉手之勞能助人解困

但生活上遇到的問題，有時單憑一人之力難以應對，若旁人願意伸出援手，隨時能幫人化險為夷。亭頤憶述今年9月誤闖馬路經歷時，仍餘悸猶存:「如果真係冇人帶返我去啱嘅位，我就企咗喺度，唔知點算好喇」。

亭頤家住白石角，有一條走慣的舊路，需途經一個人車共用的出入口。她因擔心會有車飆出來，每次都停下來，要靠保安員或途人幫忙引路，後來保安換了人，新來的人不大會幫忙，這段路變得更難行。亭頤決定要另覓新路回家，搭巴士下車後沿科研路回家，第一次有好心乘客陪她走這段路，並教她利用左邊花槽石壆引路，沒料到翌日她膽粗粗自己行，卻發生那驚險一幕。

鐵騎士之後下車，可見他身穿Pizza Hut的風衣，疑為該公司的外賣速遞員。（片主Quail Lee上傳至車cam L群組）

+ 4

當日是9月24日傍晚6時12分， Pizza Hut 外送員的車 Cam 影片可見，亭頤沿科研路南行回家，行人路左側設有花槽，她用白杖擊打壆邊引路，但走至一個建築物的行車通道時，石壆斷開，她頓時迷失方向，漸漸靠左走去，後來更走出馬路，「我一路行，就一路褪，其實我唔知嗰度已經褪咗出馬路」。

人心有冷暖 但堅信好人多過衰人

後來前方傳來引擎聲，一名男司機靠近稱：「你行咗出馬路，不如我帶返你入行人路呀？」亭頤其時才驚悉自己誤闖馬路，「個人基本上係懵咗，其實我好驚呀，尤其是聽到側邊有嗰啲冚冚聲嘅時候」，她在司機協助下返回行人路，對此相當感恩，「慶幸真系有個人，拉返我入去正確嘅道路」。不過，她坦言人心有冷暖，能遇着好心人是幸運的，但也有些人未必會主動幫忙，儘管如此，她仍堅信「好人多過其他嘢」，寄語大家保持正面思想，對社會有更多正能量。

香港失明互聯會人員看過網上流傳的車Cam影片後，發現片中人竟是他們的會員亭頤，並留意到她未能善用白杖走直線，腳力亦較遜色，即時安排社工與她聯絡。圖為社工朱麗嫦與亭頤進行靜心冥想。（楊婉婷攝）

+ 1

回顧當日的報道，幫助亭頤的Pizza Hut外送員接受《香港01》記者訪問時曾稱﹕「都係舉手之勞」。而願意幫助亭頤的，不只這位滿腔善心的香港人 ，也包括服務視障人士的機構。香港失明互聯會人員看過網上流傳的車Cam影片後，發現片中人竟是他們的會員亭頤，並留意到她未能善用白杖走直線，腳力亦較遜色，即時安排社工與她聯絡，並提供打杖及左右腳平衡力的訓練，確保她打杖的手勢正確，日後即使再遇到牆、壆的斷裂位時，仍能靠白杖敲打地面左右兩點來走直線。

社工﹕盼港人合力建構共融社會

香港失明互聯會社工朱麗嫦表示，會方由社署資助，費用全免，以外展方式協助新失明人士重投社會，通過上門訓練，指導他們掌握生活上的能力，例如做家務、煮食、外出參與活動或與朋友相聚，讓他們有自理能力，能獨立地生活。會方會組織同路人的聚會或分享會，亦會安排義工探訪一些足不出戶、有隱閉傾向的失明人士，幫助他們盡快適應生活。

至於社區支援是否足夠，朱麗嫦指硬件上社區仍需要有更多配套，包括無障礙嘅設施、引路徑、發聲裝置；另一方面，亦希望港人合力建構共融社會，在適當時為有需要的人士伸出援手。若留意到身邊有視障人士需要援助，可致電2343 5363與香港失明互聯會聯絡。