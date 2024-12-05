海關連搗葵涌物流中心及上水私煙倉　拘3男檢$6,900萬貨

海關早前在葵涌偵破4宗私煙案，追查後再於前日（12月3日），在上水搗破一個私煙包裝及儲存中心，共檢獲約1,230萬支懷疑私煙及約2,000公斤懷疑未完稅製成煙草，市值共約6,900萬元，應課稅值共約4,900萬元。行動中，海關拘捕3名男子（41至75歲），包括1名司機及2名包裝工人，他們獲准保釋候查。



海關早前在葵涌偵破4宗私煙案，追查後再在上水搗破私煙包裝及儲存中心，共檢獲約1,230萬支懷疑私煙及約2,000公斤懷疑未完稅製成煙草，市值共約6,900萬元；並拘捕3名男子。（海關提供）

海關表示，過去數月在葵涌同一個物流中心，共偵破4宗出口走私香煙案件，在數批寄往澳洲的貨物中，檢獲共約480萬支懷疑私煙及約2000公斤懷疑未完稅製成煙草。經跟進調查後，前日突擊搜查一個位於上水的鐵皮倉庫，搗破私煙包裝及儲存中心，再檢獲750萬支懷疑私煙及大批包裝工具，拘捕案中3人。

海關相信，私煙集團利用偏僻地方存放私煙，經重新包裝和混入一些燈具和衣服作掩飾後，將私煙運送到該位於葵涌的物流中心，再寄往澳洲圖利。

海關早前在葵涌偵破4宗私煙案，追查後再在上水搗破私煙包裝及儲存中心，共檢獲約1,230萬支懷疑私煙及約2,000公斤懷疑未完稅製成煙草，市值共約6,900萬元；並拘捕3名男子。（海關提供）

海關會繼續根據風險評估和情報分析，加強打擊跨境的私煙活動。走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。