粵港澳打擊冒牌貨　港海關破26案　檢球衣手錶等值$1,100萬

香港海關與內地及澳門海關，於上月18日至30日採取為期兩星期的聯合執法行動，加強檢查從三地轉口往北美、歐洲、非洲、南美、東南亞、「一帶一路」沿線國家和地區的貨物，以遏止跨境及轉口的冒牌貨物活動。行動中，香港海關偵破26宗案件，檢獲共約3.6萬件懷疑冒牌貨物，包括電話配件、手表、球衣和手袋，估計市值共約1100萬元。



海關稱，透過情報分析和深入調查，於多間本地速遞公司偵破22宗相關案件。同時，海關人員於11月27日在屯門內河船碼頭海關驗貨場抽查一個從內地抵港、載有懷疑冒牌貨物的40呎貨櫃，再破獲一宗案件。

其餘3宗案件，分別於22日和23日在香園圍邊境管制站及港珠澳大橋香港口岸截查3輛入境貨車，在車上檢獲一批懷疑冒牌貨物，並拘捕3名年齡介乎27歲至58歲的男貨車司機。案件仍在調查中，3名被捕人士現正保釋候查。

香港海關偵破26宗案件，檢獲共約3.6萬件懷疑冒牌貨物，包括電話配件、手表、球衣和手袋。（海關提供）

香港海關將繼續與內地海關、澳門海關及海外執法機構保持緊密合作，透過情報交流及聯合執法行動，嚴厲打擊跨境轉運冒牌物品活動。

根據《商品說明條例》，任何人進口或出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 80 80，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。