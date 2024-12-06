入境處與警方一連4日反黑工　搜262個目標地點　拘27人包括4僱主

入境處於一連4日（2至5日）在全港多區展開反非法勞工行動，分別是代號「捷足行動」和「曙光行動」，聯同香港警務處執行的「冠軍行動」，共搜查了262個目標地點，包括按摩店、裝修中單位和餐廳。行動中，人員拘捕20名懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的僱主及3名逾期逗留人士。



警聯入境處一連4日反黑工，搜262個目標地點，拘27人。（入境處提供）

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了18個目標地點，包括按摩店、裝修中單位和餐廳，共拘捕4男5女懷疑非法勞工，年齡介乎25至63歲。當中一名女子涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。人員亦拘捕1男1女涉嫌聘用非法勞工的僱主，年齡分別為44及45歲。

警方「冠軍行動」中，搜查了中區及新界北區244個目標地點，共拘捕7男4女懷疑非法勞工，年齡介乎28至62歲。另外，1男1女涉嫌聘用非法勞工的僱主（41及68歲）及1男2女名逾期逗留人士（26至36歲）亦被捕。當中10名懷疑非法勞工、2名涉嫌聘用非法勞工的僱主及2名逾期逗留人士已交由入境處跟進。

入境處表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，可罰款50萬元和監禁10年。