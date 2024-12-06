香港仔船廠三級火｜5相連鐵皮廠燒近5小時　波及纖維船增灌救困難

香港仔黃竹坑深灣道17至20號的船廠，今（6日）午4時許發生三級大火，消防員疲於奔命撲救。當局今晚約9時半交代詳情，消防指火警於晚上8時55分大致被救熄。現場為5個相連鐵皮船廠，面積達150米乘100米，起火原因仍待調查。由於火警波及正在維修的纖維船隻，蔓延迅速，增加救援難度；亦有人嘗試滅火一段時間後始報警，當時火勢已發展開去。警方則指，船廠附近共有61人疏散。



香港仔黃竹坑深灣道17至20號5間相連的船廠，12月6日下午發生三級火，消防撲救近5小時後，至晚上8時55分大致將火救熄。消防處消防區長（港島西）胡偉鴻（右）及警務處香港仔分區助理指揮官（行動）總督察李嘉暹（左）晚上交代火警詳情。（陳浩然攝）

消防：蔓延迅速 有人嘗試滅火一段時間後始報警

消防處消防區長（港島西）胡偉鴻表示，深灣道18號一間船廠最先起火，消防在下午約4時11分接報，約5分鐘後到達現場，由於火勢非常猛烈，需要動用更多資源灌救，故於下午4時45分將火警升為三級。火警於晚上7時05分被包圍、8時22分受控，8時55分大致被救熄。起火原因有待調查。

胡偉鴻指，現場為5間相連鐵皮船廠，總面積約150米乘100米。由於火警波及正在維修的纖維船隻，蔓延迅速，加上火場面積大，故要動用更多滅火喉灌救，增加救援難度。據消防了解，船廠起火後，有在場人士先嘗試滅火一段時間後始報警，故相信報案時火勢已發展一段時間。

火警中，消防處共調派55架消防車及救護車和一部潛水支援快艇，出動228名消防及救護人員，動用4條喉、4隊煙帽隊、4座滅火輪水炮、2座鋼梯水塔及1座升降台水塔灌救，並出動一部滅火機械人滅火，以及派出兩架無人機在空中協助監察火勢發展。

香港仔分區助理指揮官（行動）總督察李嘉暹稱，警方於下午約4時10分接獲多人報案，指深灣道有船廠起火冒煙，警員約8分鐘後到場，並於下午約4時49分，在深灣公共運輸交匯處設置疏散集合地點。現場附近一帶建築物，共有32男29女疏散，未有接獲傷亡報告。

消防撲火期間，警方封閉深灣道及南朗山道交界直至海洋徑的一段雙線雙程行車路。深灣道至晚上8時45分局部解封，警方會根據火警情況更新封路措施。

▼ 今日（12月6日）火警情況 ▼



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火警發生於今日（6日）下午4時11分，深灣道17至20號船廠起火，火勢猛烈，黑煙席捲半空，驚動多人報案。消防下午4時45分將火警升為三級，動用多條喉及煙帽隊灌救。

消防一度發出特別通知，處方正進行滅火行動，如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。現場可見，大量黑煙席捲半空，消防大型滅火輪在對開海面近岸射水撲救。灌救期間，爆出火球，衝過黑煙冒出熊熊火光。有目擊者驚呼：「嘩！」

起火船廠火勢猛烈。（讀者提供）

據網上片段可見，多間鐵皮屋冒出大量濃煙，並接連傳出爆炸聲。一名男子呆站在鐵皮屋外行人路上，被滾滾黑煙籠罩，附近有人多次大叫「走呀！」同時，亦有人走近推走一輛電單車。

此外，現場又傳出一把女聲，哽咽淒厲大叫：「幫手呀！返嚟呀！『拖肥』走唔到呀！火燭呀！我哋船廠呀！」有外籍人士途經對面馬路，取出手機拍攝船廠情況；車輛則照常駛過船廠對開的馬路。

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