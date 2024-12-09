車cam直擊｜屯門龍富路貨櫃車翻側　司機一度被困受傷

今日（9日）中午12時14分，一輛貨櫃車沿龍富路往屯門公路方向行駛期間，駛至龍逸邨對出位置時突然翻側。據報司機一度被困，其後自行離開車廂。他手部受傷，接受治理後，拒絕送院。警方正調查是否有人超速駕駛。



現場消息指，貨櫃車沿龍富路往屯門公路方向行駛，駛至彎位時路面不平，於是翻側，可見貨櫃貨物滿載，消防一度開喉戒備以防起火。貨櫃車司機表示，事發時貨櫃車時速60公里。網上影片可見，貨車翻側一刻，沙塵滾滾，白煙四起。

警員在場調查。（蔡正邦攝）

受交通意外影響，龍富路(往屯門公路方向)近龍逸邨，一度全線封閉，其後已解封。

貨車翻側一刻，沙塵滾滾，白煙四起。（Steve Yeung / 交通意外求片區 影片截圖）

今日（9日）中午12時14分，一輛貨櫃車沿龍富路往屯門方向行駛期間，駛至龍逸邨對出位置時突然翻側。（蔡正邦攝）

據報司機一度被困，其後自行離開車廂，他手部受傷。（蔡正邦攝）

據報司機一度被困，他手受傷。（蔡正邦攝）

事發後，地上一片狼藉。（蔡正邦攝）

今日（9日）中午12時14分，一輛貨櫃車沿龍富路往屯門方向行駛期間，駛至龍逸邨對出位置時突然翻側。（蔡正邦攝）

今日（9日）中午12時14分，一輛貨櫃車沿龍富路往屯門方向行駛期間，駛至龍逸邨對出位置時突然翻側。（Bosco Chu圖片）