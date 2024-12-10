有片｜深水埗站壯漢踢職員　女工慘叫乘客四散　休班警消防助擒人

港鐵深水埗站今午（10日）發生襲擊案。網上流傳一段影片，可見一名戴眼鏡、手持一樽可樂的高大男子，遊走車廂與月台之間，「起飛腳」接連踢向兩名手持對講機的男女職員，已上年紀的短髮女職員遭踢中左腹，當場「哎呀」慘叫，一手掩着「中腳」位置、一手扶着欄杆蹲下。四眼男施襲後，又返回車廂內，乘客見狀雞飛狗走。



據知，四眼男事前懷疑不適抽筋，有乘客上前關心時被打，四眼男之後企圖阻礙列車車門關閉，職員上前制止時受襲兼被倒可樂，有剛好在場的休班警和休班消防員見狀協助制服四眼男，他其後涉嫌「公眾地方行為不檢」被捕。



一名手持可樂的黑衣四眼男，今午（10日）在港鐵深水埗站施襲，由車廂步向月台連踼兩職員。（網上影片截圖）

片段可見，四眼男走回列車車廂後，一名戴帽及黑色口罩的男乘客向他舉起左手，疑似着他冷靜。四眼男之後走向車頭方向，列車上乘客爭相走避。影片尾段，拍到另一名港鐵女職員趕到月台增援；月台上則有一名灰衫男乘客，將身上背囊遞向被踢男職員，着他「幫我揸住」，之後亦走向車頭方向；另一男乘客見狀，亦除下斜孭袋遞向男職員，未知兩人是否打算合力制止施襲者。

一名手持可樂的黑衣四眼男，今午（10日）在港鐵深水埗站施襲，由車廂步向月台連踼兩職員。（網上影片截圖）

警方表示，今午約1時33分接報，港鐵深水埗站月台上有一名乘客，被另一人襲擊。人員到場調查後，以涉嫌「公眾地方行為不檢」，拘捕一名涉案姓蘇（46歲）男子。案件交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進。據了解，下午1時許，蘇男懷疑抽筋坐在深水埗站月台上，一名姓何（64歲）男乘客上前查問他需否協助，不料蘇男突然站起連踢對方5、6次，又企圖推跌何男，之後多次來回車廂及月台，企圖阻礙車門關閉，令列車服務受阻。

港鐵職員其後到場制止，惟蘇男向職員倒可樂、並起腳施襲，有其他乘客見狀，聯同職員制服蘇男，當中包括休班警員和休班消防員。警方到場後，蘇男仍然激動，被鎖上手銬及拘捕。他報稱頭痛，與被踢傷感腰痛的姓何（59歲）港鐵女職員，均送往明愛醫院治理。至於最先被踢的姓何男乘客則稱沒有受傷。

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