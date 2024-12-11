烏蛟騰迷路九旬翁親述歷險：腳發唔到力　露宿3日靠山水解渴

90歲吳姓老翁周日（8日）離開黃大仙住所往烏蛟騰遠足，但疑心急追上行山友而迷路，加上手提電話無電，結果要在山頭露宿3日2夜。吳翁憶述稱山頭太大，雜草叢生，即使揮動毛巾也沒有人見到，叫天不應叫地不聞；3日也沒有食物，只能飲溪水解渴，最終慶幸被村民發現撿回一命。



《香港01》記者今早到醫院探望吳翁，他精神不錯，並可進食輕量的固體食物和生果。吳翁與妻子同住，育有1子3女，3名女兒都在外國，但他也不敢將今次事件告知，以免各人擔心，由妻子和外甥輪流到醫院照料他。

吳翁在醫院休息，雖然餓了3天，但他表示不敢大吃大喝。（香港01記者攝）

吳翁在山頭露宿兩晚，至昨日（10日）成功獲救，清醒被送往北區醫院治理。（羅日昇攝）

吳翁憶述事件稱，周日（8日）上午他參加行山團到烏蛟騰遠足：「我遲咗，跟隊跟唔切，迷失咗路。望過好近，但係隔離石牆咁，嗰時隻腳無晒力，無得嗌呀喺個山度，咁大，睇唔到人，啲林草高過人。」

原來吳翁遲到，獨自找尋團友之際卻告迷路，越行越遠，迷失方向。他續說：「就咁度過咗一晚，第二晚行嚟行去都行唔出，又度過一晚；口渴就飲山水，飲坑水囉！冇食過嘢，三日都冇食過嘢！」

吳翁稱已年屆93歲，退休前在醫院工作，近年每星期都會行山一次，烏胶騰亦非首次前往，但因為迷路，走入了叢林。他說：「我搖毛巾睇唔到，遮住晒。」直至昨日行到九担租村，感覺安全了，「 咁我喺馬路邊瞓喺度唞下，有個鄉民問我行唔行得，佢就車我，車我出去巴士總站，嗰度好多人，十個八個，走嚟搵我。」連日來吳翁的家人遍尋不獲，已經報警求助，警方和消防員當時在烏胶騰停車場集合，上山找尋。

警方及消防11月10日在烏蛟騰尋人。

警方及消防11月10日在烏蛟騰尋人。

警方於昨日上午發相尋人，指吳翁於周日上午往烏蛟騰遠足，原本下午1時許到達印洲塘。惟當晚10時，他致電妻子求助，指自己在山中迷路，翌日手提電話電源耗盡失聯，妻子報警。