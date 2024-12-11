西環貓咪「細佬」鄰居家尋回　主人曾疑被偷貓報警　警終列誤會

西區堅尼地城卑路乍街聯康新樓一名26歲女子，今早（11日）報案，指其飼養約兩個半月大、名叫「細佬」的美國短毛貓於日前失蹤，在看過大廈閉路電視後懷疑是被人抱走。及至晚上9時許，女貓主於網上發文指，終於尋回失貓「細佬」，她稱當時打開門後發現「細佬」在鄰居老翁屋內，並隔着大閘看着她，但老翁卻不肯開門交回貓咪，經一輪交涉後及與鄰居的外傭溝通後，最終成功取回「細佬」。



女貓主的丈夫楊先生接受《香港01》訪問時則稱，相信是同住的七旬爺爺早前取外賣時，懷疑把門開太大，「細佬」乘機衝了出去。他又指鄰居老翁一度稱「細佬」是自己養的貓所生，不肯交還「細佬」；但因最後成功取回貓咪，故楊與妻子向警方銷案作罷。他解釋，取走貓咪的鄰居是80多歲老翁，「咁多年街坊，報警嚟拉勆80歲人有咩意思啫？」



楊先生表示成功取回貓咪後已經銷案作罷，不會再追究。（梁偉權攝）

女貓主表示，報警後與丈夫正想前往大廈管理處再翻看閉路電視紀錄，而當打開門時發現毗鄰老翁家中大門亦打開了，於是便想上前和鄰居的貓咪打招呼，但卻發現苦苦尋覓的「細佬」竟在屋內，並隔住大閘看着她，於是便隨即向老翁表示該隻小貓是自己的。詎料老翁不肯開門，亦拒絕交還貓咪，女貓主惟有報警處理。女貓主續指，其後鄰居的外傭返回家中，她與對方溝通過後，最終成功取回「細佬」。

楊先生表示成功取回貓咪後已經銷案作罷，不會再追究。（梁偉權攝）

男貓主楊先生就稱，他們與70多歲的爺爺同住，爺爺早前在取外賣時，懷疑把門開太大，「細佬」乘機衝出屋外，但爺爺卻不知情。一家人後來便張貼告示尋貓。直至今日楊與太太前往管理處時，卻發現「細佬」在鄰居80多歲老翁家中，對方曾經向楊先生與太太聲稱，「細佬」是自己所飼養的貓咪所生；由於其外傭是新到任，所以亦不知情。

由於經一輪交涉後，楊先生與太太成功取回貓咪，故最終警方銷案作罷。他稱因考慮到與鄰居「街坊街里」，所以不會再追究：「咁多年街坊，報警嚟拉佢80幾歲人有咩意思啫？」

「細佬」兩個半月大。

警方表示，今早（11日）9時許，接獲一女子報案，指其飼養的貓咪日前在西環卑路乍街聯康新樓住所失去蹤影，懷疑被人偷走。人員到場調查後，沒有證據顯示有人偷走貓隻，列作遺失動物處理。至今午5時許，貓隻已獲尋回，案件改列作「誤會」。

警方到場調查。

聯康新樓貓主報案尋貓。