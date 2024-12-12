警拘356人涉289宗騙案呃$5.3億　有投資者誤信「穩賺不賠」招損失

警方新界北總區打擊各類型騙案，於過去兩周拘捕356名男女，涉款5.3億元。其中一宗投資騙案涉及多名受害人，騙徒以「高回報，穩賺不賠」作招徠，誘使受害人投資，涉及的損失金額約2,450萬元。



警方稱，新界北總區刑事部人員聯同大埔警區、屯門警區、元朗警區及邊界警區人員根據線報及經深入調查後，於11月27日至12月11日在全港多區展開代號「馭浪」（WAVECRUISER）的執法行動，打擊詐騙案及洗黑錢活動。

新界北總區打擊各類型騙案，於過去兩周拘捕356名男女，涉款5.3億元。（資料圖片）

行動中，人員拘捕202名本地男子、128名本地女子、兩名巴基斯坦籍男子及24名外籍女子（包括14名印尼人、7名菲律賓人、1名印度人、1名越南人及1名泰國人），各人年齡介乎18至74歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。

投資騙案為騙徒慣常使用的行騙手法。（警方圖片）

人員調查後相信他們涉嫌與289宗案件有關，包括電話騙案、投資騙案及求職騙案等，涉及588名受害人，損失金額共約5億3,500萬元。

反詐騙協調中心提醒市民小心假冒保安局職員電話騙案。(反詐騙協調中心圖片)

其中一宗投資騙案涉及的損失金額約2,450萬元，共有21名受害人，年齡介乎27至83歲。在2023年底至2024年1月期間，騙徒以「高回報，穩賺不賠」作招徠，引誘受害人存入資金，以在虛假的手機應用程式投資股票。然而，受害人其後發現投資戶口內的金錢無法提現，隨後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報案。

另外，調查顯示，部分被捕人為傀儡戶口持有人，曾被詐騙集團誘騙提供自己的個人銀行戶口或將戶口賣給詐騙集團，用作接收騙款及清洗犯罪得益，清洗超過2,700萬元犯罪得益。行動中，人員檢獲47部手提電話，4份銀行文件及21張銀行卡。

警方呼籲市民應小心保護個人資料，包括身份證、銀行、稅務等文件，以及自拍照片、錄像等可以用作網上開戶或借貸的個人資料及訊息。如懷疑當中涉及詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方「防騙易」熱線18222。

警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。此外，根據《盜竊罪條例》，盜竊罪以及以欺騙手段取得財產罪都是嚴重罪行，一經定罪，可處監禁10年。控方亦會因應所涉及黑錢銀碼及罪情嚴重性而根據《有組織及嚴重罪行條例》而向法庭申請加重刑罰，市民切勿以身試法。