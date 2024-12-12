假冒官員騙案涉款倍升　22歲碩士被騙到泰國　父母遭勒索險失千萬

警方發現針對大學生的假冒官員騙案有明顯上升趨勢，當中更首次有受害人，被騙徒藉詞避開公安調查而騙到泰國，實則是要斷絕她與家人的聯絡，然後致電家長稱其女兒被綁架，勒索1000萬元。幸家長沒有聽從，冷靜地報警，最終經警方聯同國際刑警協助，在曼谷一間酒店尋獲女事主，安然返港與家人團聚。



商業罪案調查科反詐騙協調中心警司李蔚詩稱，針對大學生的假冒官員騙案，於10月有明顯上升趨勢。今年1月至10月，全港錄得36,405宗騙案，比去年同期增加2,482宗，總損失金額超過70億港元，比去年同期輕微下跌百分之五。整體騙案中，有874宗假冒官員騙案，比去年同期增加93宗，損失金額達14.2億港元，增幅比去年超過一倍。今年單一最大損失金額，是2.6億港元的案件。

商罪科反詐騙協調中心警司李蔚詩（左）及港島總區公眾活動調查組高級督察劉志峯提醒巿民小心被騙。（黃偉民攝）

91名大學生受害人 73人來自國內

所有假冒官員騙案的受害人中，有3成是大學生，當中大部是內地來港的學生。其實今年7月至9月，每月平均只有24名大學生陷入騙案，但到10月升至91名受害人，升幅達3倍。91人中由本科生至博士生都有，年齡由18至34歲，73人來自內地，牽涉到大學生的受害人中，本年最大損失金額是570萬元。

李蔚詩續稱，騙徒以往手法是通過電話聯絡，指受害人名下電話卡或戶口牽涉到騙案或洗黑錢活動，繼而展示搜查令或拘捕令，要求繳交保證金以證明自己清白；但發現騙徒越來越猖狂，最近的案件見到騙徒更加要求同學拍攝祼照、視頻，或匿藏在郊區，甚至有一宗要受砉人離開香港去到泰國，終斷與家人聯絡，藉以要脅家長更多金錢的手法。

首次有受害人被騙徒藉詞避開公安調查而騙到泰國，實則是要斷絕她與家人的聯絡，然後致電家長稱其女兒被綁架，勒索1000萬元。（黃偉民攝）

22歲女碩士生接假冒官員電話

港島總區公眾活動調查組高級督察劉志峯詳述該宗案件的情況稱，今年11月15日，22歲女大學生收到自稱內地公安的電話，指她其中一個電話號碼及銀行戶口涉及洗黑錢活動，由於案件屬高度機密，不容許與家人聯絡，並要求繳交50萬元人民幣保證金。

受害人於11月25日，按騙徒指示乘高鐵到廣州，11月27日將50萬人民幣現金交騙徒。回港後騙徒訛稱她身處險境，須要搭飛機到泰國迴避；當她12月6 日到埗後，騙徒即致電向其父母指她已被綁架，要求1000萬贖金。慶幸受害人父母沒有聽信，並致電報警求助。

劉指出，今次是首次有受害人被騙到香港境外。警方接手後馬上調查受害人的出入境記錄、個人物品、離境前足迹及生活習慣等，希望憑各方面線索找尋她。經過多番努力，警方掌握到受害人在泰國的位置，立即透過國際刑警通知泰國警方及中國駐泰國領事館，進行多邊合作，於36小時後在曼谷一間酒店成功找到受害人。

劉強調，今次案件警方與時間競賽，追查所有線索找尋，慶幸最終受害人安然無恙回港。他坦言最感動最深刻，是受害人父母非常擔心和焦慮愛女的狀況，直至她安全返回香港，其如釋重負令警員很感動，明白工作非常有意義。

騙徒慣常手法：控制受害人行蹤 斷絕對外聯繫

李蔚詩指出，騙徒常用的行騙手法是要受害人定期報到，甚至24小時保持隨時連線；要求受害人購買一個新手機及電話卡，目的是要控制受害人的對外聯絡，掌握受害人的日常生活。第二，會施加心理壓力，以為會被監禁或影響到家人，並強調受害人年過18歲，要獨自承擔案件，不能向家人透露，否則會令家人牽涉在內。騙徒又藉詞加快調查或申請外出條件，要求受害人交保證金，以現金或轉帳到個人帳戶。

她提醒巿民，如有自稱是內地執法人員，他一定是騙徒；而任何執法人員都不會以任何理由，要求市民做轉帳，或者與家人中斷聯絡。如果有人自稱執法人員，叫你轉帳，他一定騙徒；如果有人同你講，這是一個秘密調查，不可以與家人透露，這亦有可能是騙徒。

71歲女商人接「入境處官員」電話 2年間轉帳$2.6億

李特別提到涉及2.6億港元的騙案，受害人是71歲的女商人，她於2022年4月收到一個假冒香港入境處的來電，指她在內地牽涉跨國洗黑錢活動，而被上海公安局通緝，並拘留及押解到上海，凍結其所有資產。騙徒就要求受害人獨自入住酒店與之通話，確保受害人沒有報警，又命令受害人填寫一封自白書，申報所有個人財產，然後要求受害人開設不同的銀行賬戶及轉帳作一個清查作用。騙徒要求受害人於2022年4月至2024年1月，轉帳高達2.6億港元到騙徒的帳戶，騙徒最後就要求受害人刪除電話所有記錄，就聲稱於1月刪除後的三日內會退回金錢，之後騙徒消失無蹤，受害人這才發現自己受騙，她於今年1月報案，是今年單一最大損失的案件。

騙徒藉詞核對紋身或盜聽器 乘機拍受害人祼照及視頻

至於有受害人被騙徒拍攝祼照或視頻，騙徒藉詞核對同學與所謂涉嫌人身上的紋身是否相同，要求脫衣核對；另一個藉口是證明身上沒有監聽器或盜錄裝置，要求同學除衫全裸。其實拍攝之後，以此勒索家長，否則會發佈其子女的裸照或視頻，甚至勒索同學本人，如不付款會將照片等傳給朋友或老師。

警方再一次強調，內地公安絕不會打電話聯絡，而執法部門亦不會要求市民作出任何的轉帳，或要求市民中斷與家人的聯繫，如果不肯定自己是否受騙，巿民可致電24小時，18222防騙熱線。