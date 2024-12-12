太空油｜海關檢$100萬依托咪酯可製3000煙彈　拘兩人揭蘆薈粉掩飾

當局繼續嚴打新興毒品「太空油」。海關12月2日截獲一個由印度抵港、報稱為蘆薈粉的空運包裹，檢獲1公斤太空油原材料「依托咪酯」粉末，預計可製成3,000粒太空油煙彈，市值100萬元。



海關進行長達一周的監控派遞行動，終在今日 （12日）拘捕兩名涉案男女，分別為77歲男速遞員及48歲任職保險經紀的女收件人。海關相信，女被捕人收取5,000元報酬協助收件，海關正追查幕後販毒集團，相信行動已從源頭堵截相關原材料流入新界西娛樂場所。



海關今日（12日）拘捕77歲男速遞員及48歲女保險經紀；圖為案中女疑犯。（林振華攝）

海關機場課人員於12月2日，透過風險管理及資料分析，查驗一批由印度抵港，報稱為蘆薈粉的空運速遞包裹。關員利用X光自動掃描系統，檢查該批貨物，發現貨物X光影像與一般植物粉末有明顯分別，人員進一步發現檢驗由膠袋包裝的白色粉末，並利用「拉曼光譜儀」進行分析，證實為製作俗稱「太空油」的主要成份 —— 麻醉藥物「依托咪酯」粉末，共重1公斤，估計市值100萬元。

海關毒品調查科隨即接手跟進，發現包裹收件地址為一間位於尖沙咀的秘書公司。海關展開監控派遞行動，於今日（12日）在荃灣拘捕兩名涉案人士，包括77歲速遞員男子、及48歲女子保險經紀。據悉，被捕兩人互不相識，被捕男子接獲派貨指示，受委託先到尖沙咀提貨，再到荃灣轉交最終收貨女子。海關相信，女子收取5,000元報酬，協助收取包裹再作處理。海關相信行動已經從源頭堵截太空油原材料流入新界西娛樂場所。

海關今日（12日）拘捕77歲男速遞員及48歲女保險經紀；圖為案中女疑犯。（林振華攝）

香港海關毒品調查科機場調查課鄒永昌表示，案中檢獲1公斤「依托咪酯」粉末，若流入黑市可製成約3,000粒太空油煙彈，流入市面後果定必不堪設想。香港海關會繼續以零容忍態度，重點打擊「太空油」以及其主要成份「依托咪酯」。海關會積極調查，不排除稍後有更多人被捕。由11月5日起過去三星期，海關一共偵破3宗偷運「依托咪酯」的毒品案，檢獲2.3公斤「依托咪酯」，估計市值230萬元。

海關指，「太空油」主要成份「依托咪酯」用作於麻醉、鎮靜作用，藥物容易令人上癮，屬《藥劑業及毒藥規例》管制下的第一部毒藥，濫用會對身體造成嚴重受損，亦有致命風險。「太空油」除了混入「依托咪酯」之外，亦可以混入其他毒品，包括大麻及俗稱「K仔」的氯胺酮，因此吸食「太空油」等同吸毒。

海關估計，案中檢獲1公斤「依托咪酯」粉末，可製成約3,000粒「太空油」煙彈。（林振華攝）

海關提醒，非法管有第一類毒藥，最高可被判監兩年，罰款10萬元，而販運危險藥物為嚴重罪行，最高可被罰款500萬元，被判終身監禁，市民切勿以身試法。