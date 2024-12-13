走私客特製油桶藏電子零件　海關流浮山檢690萬貨　包括AMD 9700X

海關於流浮山偵破走私活動，發現走私集團將電子零件收藏在改裝塑膠油桶內。行動中，人員檢獲全新的中央處理器、電腦記憶體及記憶卡等，總值690萬元。海關指，檢獲走私電子零件，大多是全新及高價值貨品，部分「CPU」和記憶體是近期才公開發售，從海關展示的證物可見，相關CPU包括AMD Ryzen 7 9700X。



海關有組織罪案調查科特別調查組調查主任郭俊廷交代案情時，展示改裝的塑膠油桶（黃偉民攝）

海關有組織罪案調查科特別調查組調查主任郭俊廷稱，海關根據情報分析及調查，於11月下旬鎖定一個活躍流浮山的快艇走私集團，集團以紅樹林附近一個鐵皮場作為臨時儲存倉庫，主要在深夜或凌晨時分活動，將貨物分批由倉庫運出，利用舢舨做駁腳，穿越紅樹林淺水區，再轉到配備大馬力弦外機的快艇，最終走私到內地。

郭俊廷續稱，12月4日凌晨，埋伏在流浮山的海關人員發現紅樹林外停有一艘快艇；同時鐵皮場有人由倉庫運出貨物，並搬上舢舨，準備送到外邊的快艇。海關人員現身行動，涉案人士隨即跳上舢舨和快艇往內地方向逃去。

關員在現場搜查，結果在鐵皮場內發現3個特製塑膠電油桶，內有8,100件全新電子零件，包括中央處理器、電腦記憶體、記憶卡，與及90部舊的手提電話，總值690萬元。

行動中檢獲一批電子零件和電子產品，包括全新的中央處理器、電腦記憶體、記憶卡和舊的手提電話，總值690萬元。（黃偉民攝）

+ 1

郭指出，走私份子用不同的方法逃避偵查，包括在深夜或凌晨時分出動，以茂密的紅樹林做掩護；他們有高度警覺性，行動前會於附近檢查，確定沒有人埋伏；用作收藏走私物品的塑膠電油桶經過改裝，它的正面與普通電油桶沒有分別，但其實其底部剪開一個大窿，用鐵線綁實成底蓋，走私的電子零件用膠紙和膠袋包妥，便放入油桶收藏。雖然如此，海關針對性的部署仍成功破案。

案件中檢獲的走私零件，大部分都是全新及高價值貨品，部分「CPU」和記憶體是近期才公開發售，以AMD Ryzen 7 9700X為例，零售價約$2,000。海關相信歹徒是逃避內地關稅徵收；如成功偷運返內地，相信可逃稅約$80萬。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線1828080或透過電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk） 舉報罪案。