首3季吸毒青少年增1成　2成人吸太空油排第3　禁常會籲提高警覺

禁毒常務委員會今日（13日）公布今年首三季毒品統計數字，被呈報的整體吸毒人數為4,485人，較去年同期4,082人下降9%，但21歲以下青少年被呈報吸毒人數，由去年同期538人上升1成至593人，共139人（即總體吸毒青少年逾2成）吸食「太空油」。太空油今年上半年起被呈報成為青少年第三位最常被吸食的毒品，禁常會呼籲教育界和社福界提高警覺，盡旱介入可阻止問題惡化。



禁毒常務委員會主席李國棟表示，以電子煙吸「太空油」等同吸毒。濫用「太空油」的主要成分依托咪酯會令人上癮、失憶、抽搐、昏迷，甚至死亡。（李澤彤攝/ 資料圖片）

禁常會主席李國棟醫生表示，以電子煙吸「太空油」等同吸毒。濫用「太空油」的主要成分依托咪酯會令人上癮、失憶、抽搐、昏迷，甚至死亡。他提醒大眾，切勿因一時好奇而嘗試「太空油」，白白斷送自己的健康和前程。他又呼籲教育界和社福界提高警覺，特別是留意年輕人有否管有懷疑電子煙產品，並出現神情呆滯、步履不穩、身體出現不明瘀傷等情況，希望及早介入可阻止問題惡化。

李續指，歡迎政府已表明會盡早於明年首季內修訂《危險藥物條例》，加強管制依托咪酯。面對新興毒品的來襲，社會任何一員都不能獨善其身，必須同心協力採取措施，以免年輕一代受這新興毒品荼毒。

據保安局禁毒處的檔案室最新資料，去年被呈報的整體吸毒人數共有8,077人。（Getty images）

保安局禁毒處十分關注「太空油」被濫用的情況，並已採納禁常會意見，積極開展針對「太空油」的教育及宣傳，以提高市民抵禦此新興毒品的能力。今年下半年，禁毒處與醫院管理局、社會服務機構及相關政府部門合辦了多場交流會，以提升前線社工和教職員對「太空油」的警覺，以及應對「太空油」濫用者的能力。

根據執法部門的統計數字，今年首3季涉及毒品罪行的被捕人數2,386人，較去年同期下跌9%，而被拘捕的21歲以下青少年為196人，較去年同期下跌20%，當中主要涉及大麻、可卡因和甲基安非他明。至於在同期審結的法院案件中，因干犯毒品罪行被檢控的人士被定罪比例高近90%。因販毒而被判處監禁的21歲以下青少年當中，超過半數刑期達5年以上，最長的刑期為22年。

禁毒處提醒年輕人，在12月的長假期期間聚會或外遊，都要對毒品保持警惕，切勿因好奇而嘗試毒品及貪圖利益而參與販毒活動，否則將抱憾終生。年輕並不是求情理由，干犯毒品罪行會負上嚴重刑責，當中販運毒品最高刑罰可判終身監禁及罰款500萬元。

大麻二酚（CBD）已於去年2月1日起被列為毒品。（林靄怡攝）

此外，禁毒處再次提醒市民，大麻二酚（CBD）已於去年2月1日起被列為毒品。在外遊期間，市民需時刻保持警覺，以免購入含CBD的產品。食品及飲料，甚至保健產品和護膚品（例如美容面膜和按摩油）等，都可能含有CBD。任可含CBD的產品，不論含量，都不可帶進香港。