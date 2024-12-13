江若琳車禍｜IG報平安指輕傷撞到頭　感謝施援市民：頭先真係好驚

藝人江若琳今午（13日）在尖沙咀彌敦道發生車禍，座駕懷疑在轉彎時失控，剷上安全島並翻側，江若琳感頭痛及頸痛，被送往伊利沙伯醫院治理。她今晚在Instagram發帖報平安，稱「雖然頭先真係好驚，但檢查完身體只係輕傷，撞到個頭，我出左（咗）院了。」



江若琳又在帖文中表示：「多謝所有救援人員，包括熱心市民，第一時間衝出黎合力救我出車外，呢一刻發覺咩都唔重要，平安無事，回家與家人團聚最重要。」另外，江的丈夫蕭唯展早前亦在IG發帖，指「我老婆無事呀，多謝大家關心」。



江若琳在IG報平安，指輕傷撞到頭，感謝施援市民：「頭先真係好驚！」

翻查資料，江若琳多年前接受傳媒訪問時，提及獲粉絲贈送一個「模擬車牌」。她今日發生意外時，座駕上掛的自訂車牌，與當日粉絲贈送的「模擬車牌」號碼相同。

江若琳。（梁碧玲攝）

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從現場影片及照片見到，涉事私家車掛有自訂車牌。事發後，消防以工具頂住車頂、支撐車身，以防其翻轉。現場有路牌被撞毀，交通燈柱亦撞歪，大批途人圍觀救援情況，有人舉起手機拍攝。警方正調查意外起因。

消息指，事發時私家車沿加連威老道東行左二線行駛，右轉入彌敦道時懷疑失控，撞到交通燈柱。

尖沙咀彌敦道有私家車疑失控「自炒」翻側，救援人員以工具支撐車身。（香港交通及突發事故報料區/Nelson Yau）

運輸署表示，因交通意外，彌敦道(來回方向)近加連威老道的部份行車線一度封閉，其後已解封。

尖沙咀彌敦道有私家車疑失控「自炒」翻側，有路牌及交通燈柱被撞毀，消防趕至救援，以工具支撐車身。（羅日昇攝）