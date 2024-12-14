有片︱小巴司機疑響咹　單車男不滿攔車爆舌戰　乘客撐報警即四散

網上流傳一段小巴司機與單車人士在馬路上展開舌戰，一名小巴乘客拍攝過程，影片惹來網民熱烈討論。從影片可見，現場為大埔公路大窩段與太和路交界、寶雅苑對開，有單車隊與小巴司機疑因駕駛問題發生口角，雙方粗口橫飛，小巴司機位車門曾被打開，雙方繼續理論，有單車男喝罵﹕「你呠乜X嘢啫，又唔係唔俾你行！」，小巴司機則要求報警處理。他們持續對罵約1分鐘後，待拍攝者支持司機報警，單車男便停止舌戰，返回路邊，離開時有人更向拍攝者「伸脷」及舉中指，拍攝者及小巴司機立即喝止：「唔好走呀X你老X！」、「一話報警佢就即刻走」。



事件中涉事小巴事發時引擎仍開動，情況危險。片中未能清楚看見是何人打開車門，根據道路交通條例，任何人沒有合法權限或合理辯解而干預車輛任何部分，有機會已觸犯干擾車輛罪行。



小巴司機位車門曾被打開，有人與司機理論「你呠乜X嘢啫，又唔係唔俾你行！」（FACEBOOK：大埔TAI PO影片）

影片全長2分10秒，開首可見單車隊在小巴前方停下，小巴司機與單車人士隔着車頭對罵，一名身穿黑衣單車男激動走到小巴司機位置，與小巴司機以粗口舌戰，其間有人稱﹕「條路你㗎X街！」，黑衣男又喝稱：「讓你行你唔行做咩啫！」，另一名紫色背心男走到黑衣男身旁一同指罵小巴司機，小巴司機大叫：「報警呀X家X！」

鏡頭遂轉向小巴車頭，一名灰色背心單車男正手持電話拍攝，隨後可見小巴司機車門被打開，紫色背心男則說：「讓晒條路比你行又唔行」，黑衣男繼續指罵「唔可以咇（響咹）你知唔知㗎！」、「你影響我知唔知呀，你揸咗幾年小巴㗎！」、「車住成大班乘客，你呠乜X嘢啫！而家又唔係唔俾你行！」。小巴司機持續喊著要報警處理，黑衣男則要求司機熄匙報警，司機質問「使乜我熄匙，報警啦！」，其間一名相信是同行的單車女子上前了解。

拍攝者從後出聲支持司機報警，司機見狀對黑衣男及紫衣背心男說：「你唔好走，我而家報警！」二人聽畢後停止舌戰，返回路邊，離開時紫色背心男更向拍攝者「伸脷」及舉中指，非常招積。拍攝者及小巴司機立即喝止：「唔好走呀X你老X！」、「一話報警佢就即刻走」。後來站在一旁的灰衣單車男作和事佬：「我哋講道理，唔好阻住啲乘客」，惟小巴司機及拍攝者不賣帳，繼續指罵，要求他們把單車泊在一旁後報警，影片到此結束。

影片未有交代事發日期及時間，有網民在留言表示於今日（14日）早上看到事件經過，《香港01》正向警方了解。

影片被轉載到多個群組，有網民批評該批單車人士態度差「影衰其他正常單車友」、又質疑強行打開司機車門是否已經違法；亦有網民希望知道事件前因後果，指影片「全程對話得粗口，想像唔到發生咩事」。

片段未能清楚看見是何人打開車門。根據香港法例第374章《道路交通條例》49條，任何人沒有合法權限或合理辯解而登上一部車輛或干預該車輛任何部分，即屬犯罪，可處罰款5,000元及監禁12個月。

另外，根據各部門就騎單車發出的安全指引，踏單車時必須遵守交通規則，包括交通燈號、交通標誌和道路標記。一般而言，應靠左行，並以穩定速度前進。