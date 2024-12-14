全球詐騙失1兆美元　警辦嘉年華增防騙意識　周一鳴警告有新手法

香港警務處今日（14日）在西九文化區舉辦「全城反詐嘉年華」，希望透過富趣味性的遊戲活動與市民互動，藉此傳播防騙及反洗黑錢訊息。警務處副處長（行動）周一鳴致辭時指出，近日新加坡全球反詐高峰會公布，全球因詐騙引致總損失金額達1兆美元，即1萬億美元，整個亞洲地區損失佔全球總損失67%，達5.4萬億港元，反映詐騙案成為世界罪案大趨勢。他提醒，警方留意到一種新騙案手法「假冒技術支援」騙案，今年已錄70宗，損失金額達8,570萬元。他表示，警方會密切監察騙案趨勢，市民亦要打醒精神，提防騙案。



警務處副處長（行動）周一鳴（右三）致辭時指出，警方留意到一種新騙案手法「假冒技術支援」騙案，今年已錄70宗，損失金額達8,570萬元。他表示，警方會密切監察騙案趨勢，市民亦要打醒精神，提防騙案。（警方提供）

周一鳴指，截至2024年10月，警方共錄得36,405宗詐騙案，較去年同期上升7.3%至2,482宗，佔整體罪案46.3%，涉案總損失金額高達70.4億港元。騙案的升幅主要由今年才開始出現「假冒客服」電話騙案所帶動，截至今年10月共錄得4,515宗，高於整體騙案升幅。

此外，警方亦留意到另一種新騙案手法「假冒技術支援」，今年已錄得70宗，損失金額達8,570萬元。騙徒利用虛假系統警示，誘騙受害人致電假冒技術支援人員、甚至警務人員，再通過遠端控制，取得受害人銀行帳戶資料，盜取金錢。周一鳴重申，警察一定不會要求市民分享網上銀行帳戶資料及密碼。

騙徒亦會以不同藉口，指積分到期、無交水費等，等市民防不勝防，誘使他們點擊釣魚連結，套取帳戶資料轉走存款。他提醒市民要打醒精神，勿信不明來歷短訊或點擊可疑連結，有懷疑應致電警方防騙易熱線18222。警方亦會密切監察騙案趨勢，並透過記者會、「防騙視伏App」、「守網者」網頁、社交媒體等向公眾發布，提醒市民小心防範。

他指出，要全面做好防騙工作，除警方執法及宣傳，亦需要社會各界及市民支持，形成牢固「防騙鐵三角」。警方除了與同通訊辦及電訊業界合作從源頭攔截及封鎖詐騙電話號碼及網站外，自去年11月，亦與銀行業界合作推出多項措施，包括「可疑帳號警示」。機制在今年8月擴展至網上銀行、電子錢包及銀行櫃位交易，並在12月將機制延伸至自動櫃員機，為市民提供更全面的保障。而市民的支持和配合亦不可或缺，希望市民多加留意防騙宣傳，並將防騙資訊與身邊人分享。

他亦提出，伴隨騙案增加，截至2024年10月涉及洗黑錢案件數字，亦比2023年同期上升接近6成。警方將繼續加強執法，打擊詐騙集團利用傀儡戶口作為收款及清洗騙款的行為，以截斷詐騙產業鏈。警方留意到洗黑錢集團會於社交媒體，利用不同藉口利誘市民出售個人戶口作洗黑錢用途。截至今年10月，警方已拘捕8,555人涉及各類型騙案及相關洗黑錢罪行，其中6,421人為傀儡戶口持有人。涉及洗黑錢案件被捕人數比去年同期上升56%，反映警方加大執法力度，打擊洗黑錢罪行的決心。警方更會加快對干犯者作出檢控，並向法庭申請加刑，而截至10月底共36人刑期獲增加1成至3成多，最終被判監21至75個月不等，大大提高阻嚇性。

由網罪科舉辦的「全城反詐大抽獎」亦於嘉年華期間舉行頒獎儀式，當中終極大獎的得獎者獲得電動車一部。透過舉辦這個大型抽獎活動，警方成功匯聚社會各界力量，引起全城熱話，吸引超過180萬人次參加抽獎。「防騙視伏App」的下載量已錄得四成七的顯著升幅，總下載量已超過84萬。