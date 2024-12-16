「機艙老鼠」猖獗3日2宗　偷乘客背囊內現金信用卡　2內地漢落網

「機艙老鼠」肆虐，短短3日內已有2名賊人失手就擒。2名男賊倶為內地人士，同樣在越南胡志明市飛往香港的航班上，偷取乘客放在座位上方的置物櫃的背囊，內有現金、信用卡等財物，乘客驚覺後報警拘人。



機場警署。 （郭倩雯攝/資料圖片）

首宗於上周五（13日），機場警區接獲報案，指同日一班由胡志明市飛往香港的航班上，一名男乘客將背囊放在座位上方的行李櫃，其間他發現背囊懷疑被一名男子取走，取回背囊後卻發現內裏約1000萬越南盾（約值港幣$3,060）金不翼而飛，懷疑被人盜去。機場警區人員到場以涉嫌「盜竊」拘捕一名61歲內地男子。

機場警區昨日（15日）再接獲報案，指同日一班由胡志明市飛往香港的航班上，一名乘客將背囊放在其座位上方的置物櫃，該名乘客其後取回背囊後發現袋內的2500元及3張信用卡不翼而飛，懷疑被人盜去。機場警區人員以涉嫌「盜竊」拘捕一名52歲內地男子。

為防止和打擊機艙盜竊案，機場警區一直與機場持份者，包括航空公司、香港機場管理局及機場保安有限公司保持密切聯絡，加強採取以情報為主導的執法行動。

為防止和打擊機艙盜竊案，機場警區一直與機場持份者，包括航空公司、香港機場管理局及機場保安有限公司保持密切聯絡，加強採取以情報為主導的執法行動，例如建立疑犯資料庫，收集情報作罪案分析；同時加強與航空公司的情報交流，及早鎖定較高危的航線及犯案時段，並透過定期舉辦的防罪講座，提醒航空公司留意這類航線，提高機組人員的警覺性，防止罪案發生。

警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，在離開座位時要格外小心，必須將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。

警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。