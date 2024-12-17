Carousell騙案3月內330宗　釣魚連結套資料盜存款　會計師失$90萬

網購平台Carousell過往時有騙案發生，惟有別於一般常見的瞄準貨款或貨品的騙案，近期出現一種利用超連結套取個人資料，以轉走受害人銀行帳戶內存款的手法，今年首10個月已涉及644宗，總金額達3,600萬元，一名32歲男會計師更被騙取90萬元，而隨着Carousell今年8月初推出「平台收款功能」後，警方形容騙徒利用新功能「扮到更官方」，令釣魚連結騙案數字急增。警方指，相關手法早於台灣、新加坡、馬來西亞等地已出現，本港警方會繼續情報收集，以確認何人操控騙案及是否涉及集團式。同時，警方會繼續採取多管齊下方式打擊網上購物騙案。



今年首10個月，本港錄得28,433宗科技罪案，較去年同期下跌2.2%，損失金額亦下跌 4.7%至42.3億港元。其中，網上購物騙案錄得9,575宗，對比去年上升1,836宗，而損失金額更急增逾一倍，總額超過3.3億港元。警方相信，網購騙案數字上升與市民購物習慣改變有關。而涉案金額大幅上升，主要源自今年多宗涉及大額加密貨幣或外幣兌換的案件，當中損失最大的單一案件，已造成接近300萬港元的損失。

涉及carousell釣魚連結的網上購物騙案有上升趨勢。（警方提供）

網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德表示，警方近期留意到網購平台Carousell出現一款利用釣魚連結的網購騙案，並逞上升趨勢。騙徒會先假扮買家，並向賣家提出預先付款。之後，他會要求賣家按下超連結，進入虛假網站輸入網上銀行帳戶登入資料及一次性密碼以收取貨款。當騙徒獲得有關資料後，就會將受害人的資產轉移。此類騙案於今年1至10月共錄得644宗，涉及損失超過3,600萬港元。最大損失的單一案件損失金額約90萬港元，受害人為32歲男會計師。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察吳柏慧指，Carousell在今年8月初推出「平台收款功能」後，涉及釣魚連結的網購騙案錄得顯著上升，8月至10月間共330宗，涉款約2,500萬港元。她指出，當賣家在Carousell刊登廣告後，騙徒會假扮買家，傳送私人短訊表示有興趣，並出示偽造的截圖，表示想利用「平台收款功能」過數，需要索取賣家的電郵地址。

當賣家提供其個人電郵地址後，便收到一個偽冒Carousell官方平台所發出的電郵，內含偽裝成Carousell的付款平台的虛假網站超連結。賣家不虞有詐，進入網站選擇收款銀行後，會再被轉到另一個假扮成收款銀行的網站，指示受害人登入其銀行戶口及輸入一次性密碼以進行收款，與此同時，騙徒就會利用有關資料，在另一個電子裝置登入受害人的戶口，並將他的戶口結餘轉走。

Carousell旋轉拍賣集團幕僚長陳素玲強調，Carousell 「平台收款功能」不需要用戶電郵地址來收款，平台屝已於在2022年禁止共享電郵地址，而所有官方電郵都會用@carousell.com 或@thecarousell.com的結尾。(警方抽9@)

Carousell旋轉拍賣集團幕僚長陳素玲強調，Carousell「平台收款功能」不需要用戶電郵地址來收款，平台早已於在2022年禁止共享電郵地址，而所有官方電郵都會用@carousell.com或@thecarousell.com的結尾。Carousell會透過機器學習和人工智慧快速、大規模地檢測可疑帳戶；創建允許用戶安全交易的程式和功能，以確保買賣雙方的利益，例如「平台收款功能」交易不需要透過聊天進行；以及用戶教育，來堵截騙案發生。

她提醒用戶，不要隨意提供個人資料與銀行資訊，切勿輕易與他人分享信用卡或提款卡卡號、一次性密碼 OTP、網路銀行密碼等；不要點擊來路不明的連結，收到要求提供個人資料的私訊或電子郵件時請格外小心；不要輕易相信可疑帳號先瀏覽用戶的個人資料，例如檢查該帳戶是否已通過驗證及帳號加入日期，或查看用戶評論。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察 吳柏慧(左)、網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德(中)、Carousell 旋轉拍賣集團幕僚長 陳素玲(右)。（警方提供）

警方聯同多個網上購物平台合力打擊騙案。梁以德表示，2024年1至11月，警方共移除超過10,000個可疑的專頁或用戶，當中包括接2,700個Carousell 用戶，其餘為Facebook 、Whatsapp、Instagram帳戶。另外，警方亦於今年2月推出升級版「防騙視伏 App」，新增三大新功能，包括可疑來電警示、可疑網站偵測及公眾舉報平台；警方亦與金管局及金融機構共同推出的「可疑帳號警示」，若轉賬時收款帳戶與「防騙視伏器」的詐騙資料庫記錄相符，系統便會發出警示。

警方提醒，騙徒會利用貨品稀缺性去吸引市民，例如演唱會門票，或者大型運動賽事的門券等，令受害人即使質疑可靠性仍冒險交易。騙徒亦會強調貨品受多人追捧，引導受害人需要在短時間內作出決定，心急時會容易放下戒心。另外，如果市民在網上購物時見到一些大額折扣優惠，或是在兌換加密貨幣或外幣時遇到極為吸引的兌換率時，便更需要加倍留神，提防有詐。

臨近多個傳統節日，根據警方過往經驗，騙徒會以相關節日的貨品作招徠，誘騙受害人購買有關貨品，例如盆菜，聖誕套餐，裝飾品等。警方提醒市民在歡度佳節的時候，亦要小心網上購物騙案。

警方會繼續採取多管齊下方式打擊網上購物騙案。（警方提供）

警方建議市民光顧信譽良好的賣家，儘量選擇當面交收；透過官方銷售渠道購買貨品；兌換外幣時，光顧銀行或信譽良好的實體找換店；出售貨品時，不應單憑入數收據便相信付款完成。「戶口結餘」金額更新不代表成功過數，「可用結餘」金額才反映真正入賬狀況；付款前應先搜尋賣家的電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等，並留意負評； 不要點擊不明來歷的連結及在非官方的網站披露個人帳戶資料。 如有懷疑，可在「防騙視伏器」輸入收款帳戶、電話號碼、社交媒體帳號等評估風險，或致電18222查詢。