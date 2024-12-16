警聯控煙辦灣仔酒吧拘15人　揭職員串通非華裔女獵醉客偷卡狂碌

灣仔警區聯同控煙辦，上周五至昨日（13至15日）一連三日展開代號「星雲」執法行動，打擊灣仔酒吧區內發生的串謀詐騙案及無牌酒吧，並以「串謀詐騙」及「無牌賣酒」等罪拘捕15人，涉及總犯罪得益為8.4萬元。



行動中，警方搗破灣仔區內一個詐騙團夥，涉案酒吧職員及東主涉嫌串通菲律賓，尼泊爾及印尼籍女子，合謀詐騙醉酒客；另外，探員亦喬裝顧客「放蛇」，搗破由三合會所操縱的無牌酒吧及水煙館。



行動中，警方檢獲大量證物，其中包括160支酒， 220件吸食水煙工具；酒吧內的信用卡機，涉案相關的帳單，以及8.4萬元懷疑犯罪得益。（馬耀文攝）

灣仔警區反三合會行動組督察林高進表示，灣仔警區刑事部聯同機動部隊、灣仔分區牌照組及控埸煙辦近50名人員，上周五至昨日（13至15日）一連三日展開大規模以情報為主導的拘捕及查牌行動，追查及分析大量閉路電視片後，突擊搜查多個處所，包括酒吧、住宅及商業大廈，一共拘捕6男9女（21至48歲），分別涉嫌「串謀詐騙」、「無牌賣酒」及「在沒有領取酒牌的處所飲酒」等罪行，涉及總犯罪得益為8.4萬元。

據調查顯示，酒吧東主及職員與活躍區內的非華裔女子串通，並提供佣金，合謀詐騙酒客。（馬耀文攝）

警方表示，近日接獲多名受害人報案，指在灣仔區一間酒吧消遣後，發現信用卡被盜用。人員經翻查閉路電視後，成功鎖定犯人身份。行動中，人員以「串謀詐騙」罪拘捕9名非華裔男女。調查顯示，酒吧東主及職員，與活躍區內的非華裔女子串通，並提供佣金，合謀詐騙酒客。據了解，被詐騙受害人主要為外籍遊客，最高一宗損失約4萬元，涉案非華裔女子為菲律賓，尼泊爾及印尼籍。

林高進續指，他們犯案手法主要是由非華裔女子在街上兜搭醉酒酒客，並將他們帶往由團夥所操控的酒吧內，然後趁機盜取他們的信用卡進行大量的大額交易，而期間酒吧亦沒有提供任何商品及酒類。非華裔女子其後會將信用卡放回受害人錢包內，企圖延遲受害人報警時機及發現自己被詐騙，增加警方調查的難度。行動中，人員共偵破3宗同類案件，損失金額為8萬元。人員亦檢大量證物，其中包括酒吧內的信用卡機，涉案相關的帳單。

行動中，警方檢獲大量證物，其中包括酒吧內的信用卡機，涉案相關的帳單，以及8.4萬元懷疑犯罪得益。（馬耀文攝）

灣仔警區反三合會行動組督察李家豪稱，情報顯示灣仔區內有一個由三合會團夥操控的無牌酒吧及水煙館，以新潮的裝潢、不同類型的水煙款式及新款的酒類，吸引年輕人到上址消遣，為逃避警方的偵查及突擊檢查，上述處所大門均安裝電子密碼鎖，顧客亦需由熟人介紹方可進入。

警方於昨日（15日）派遣探員喬裝為顧客，成功潛入上述單位進行搜證，並展開拘捕行動。行動中，人員共拘捕6人，包括4男2女（21至35歲），1名被捕男子涉嫌「管理無牌賣酒場所」；另外5名被捕人士涉嫌「在無牌賣酒場所飲酒」，以及發出6張針對於禁止吸煙區吸煙的定額罰款通知書，並檢獲一共160支酒， 220 件吸食水煙工具，以及部份懷疑犯罪得益約4000元，所有被捕人士現正獲准保釋候查，需於2025年1月上旬報到。同時，警方亦聯同控煙辦突擊巡查多過酒牌處所，並發出共7張針對於禁止吸煙區吸煙的定額告票。

行動中，警方檢獲大量證物，其中包括160支酒， 220件吸食水煙工具。（馬耀文攝）

警方亦藉此提醒市民，佳節將至，市民外出消遣時切勿於無領取牌照的地方飲酒。 無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年；而於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，根據《應課稅品(酒類)規例》一經定罪，最高可判罰款2,000元。

警方重申，打擊黑社會及有組織罪行一直是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續進行以情報為主導的執法行動，嚴正執法。 警方提醒市民，在外消遣時要小心看管財物，以免被不法之徒有機可乘。此外,「串謀詐騙」屬嚴重罪行，根據《刑事罪行條例》第200章第159C(6)條，串謀詐騙的最高刑罰為14年監禁，市民切忌以身試法。