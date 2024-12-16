元朗剷車翻側｜車房工欲救無從　目擊者：嘔晒血　架車太重冇辦法

元朗今午（15日）發生奪命意外，一輛剷車於公庵路一個回收場貨倉失事翻側，司機重創昏迷被困，送院後返魂乏術。目擊者劉先生指，剷車駛出馬路一刻隨即翻側，司機亦從車上跣出，繼而被剷車壓住背脊及膊頭，「嘔晒血，完全冇反應！」他與附近車房4、5名員工設法營救，無奈剷車太重，最終只能等待救援人員到場。



元朗公庵路一輛剷車翻側，司機昏迷被車內，送院搶救後不治。（林振華攝）

劉先生憶述，當時剷車正在升高吊住數包白色貨物，當剷車駛出馬路後，隨即翻側；司機亦從車上跣落，繼而被剷車壓住。劉不排除司機一時心急扭軚，重心過高向右邊翻側。意外發生後，劉先生立即與附近車房4至5名員工上前施援，「見到之後即刻同車房啲人，試下逗唔逗得起（剷車）囉，諗住拖返佢（司機）出嚟先囉！試下啫，睇下得唔得啦。」

惜最終事與願違，因為剷車太重，眾人無法搬動。劉先生指，當時剷車壓住司機的背脊及肩膊，「佢（傷者）坐咗喺度，成個人摺埋咗，嘔哂血，完全冇反應。」其後消防及救援人員陸續趕抵，亦需待另一輛剷車到場協助，才能救出傷者，「架車太重啦冇辦法！」。

目擊者劉先生憶述事發時情況。（林振華攝）

事發今午（15日）4時56分，警方接獲報案，指一輛剷車於公庵路近泓翠苑一個回收場貨倉失事翻側。救援人員接報趕至，發現司機昏迷被困車內 ，消防其後將其救出，隨即將他送往博愛醫院搶救，惜最終不治。據了解，死者年約30歲，持雙程證；警方現正調查意外原因。

據了解，剷車當時正升高吊起貨車。（林振華攝）

傷者送往博愛醫院搶救後，终告不治。

元朗公庵路一輛剷車翻側，司機昏迷被車內，送院搶救後不治。（林振華攝）